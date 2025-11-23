疑被男子踩到腳爆口角！白髮婦捷運亮水果刀恐嚇遭上銬帶回
台北捷運西門站一名白髮婦人，疑似遭踩到腳引爆衝突，在車廂內持水果刀恐嚇男乘客，捷運警察獲報後將人上銬帶回，嚇壞不少目擊乘客。
台北捷運西門站22日晚上10點多，一名白髮婦人供稱被另一名男乘客踩到腳，雙方爆發激烈口角，從隨身包拿出一把水果刀，嚇壞不少目擊乘客，多名員警直衝到捷運車廂內，馬上將婦人強行上銬帶回，白髮婦人被帶下車後，嘴裡還不斷念念有詞。
白髮婦人被警方上銬帶下車。圖／翻攝自threads@chinyen_1223
捷運警察隊第四分隊分隊長王碧泉表示，本案後續由萬華分局依恐嚇罪偵辦，台北捷運公司也將依大眾捷運法第50條之1規定裁處。所幸婦人行為沒傷到其他人，但她的危險舉動不只讓自己送辦，還引發了一場捷運驚魂。
台北／黃于臻 責任編輯／張碧珊
