疑被盜刷9830元…他點「取消交易」個資秒外洩！

生活中心／饒婉馨報導

詐騙手法層出不窮，一名網友近日分享自己差點被騙的慘痛經驗。他收到一封偽裝成中國信託的電子郵件，聲稱有一筆9830元的消費，要他點擊「取消交易」鈕並輸入個資；所幸該張信用卡額度不高，詐騙集團在最後關頭因「額度不足」未能得逞，才讓原PO驚覺是詐騙，最後及時聯繫客服停卡才沒釀成悲劇。





銀行通知被盜刷！他急按「取消交易」卡號全外洩 網嚇壞：這動作最危險

他收到一封電子郵件，但想到自己未曾刷過如此大筆的金額，便隨著信件文字點選「取消交易」。（圖／翻攝自 Threads網友授權提供）

看見萬元帳單心慌！點下「取消」鈕個資全送出

這名網友在 Threads 發文表示，當天洗完澡看手機時，信箱傳來一封銀行通知，顯示剛刷了 9830 元，由於近期並沒有大筆消費，他第一時間懷疑被盜刷，隨即點擊信件下方的「取消交易」按鈕，並依照指示逐步輸入電話、卡號等資訊；然而剛輸入完畢，手機立刻收到簡訊，通知「因為額度關係無法完成交易」，原 PO 這才發現，「靠X我現在才是被盜刷，對方趁機拿到卡號資訊不知道刷了什麼東西，幸虧這張拿來刷超商的卡額度不是很高，直接把這筆消費擋下來」。原來當他點下取消鈕那一刻，詐騙集團就已經拿到卡號資訊並嘗試盜刷，反而是自己親手將個資送上門。

原PO逐步輸入個資，最後因超過額度而交易失敗，才讓他驚覺這是詐騙訊息。（圖／翻攝自 Threads網友授權提供）



假帳號真釣魚！警方呼籲：銀行不會傳連結要求取消交易

原PO隨即聯繫銀行客服，告知剛才那筆交易不是他本人使用，客服進一步說明他的卡號資訊已被外洩，將會直接停卡並補發新卡。他再次檢查那封郵件，才發現寄件者根本是冒用銀行的假帳號，表示「沒想到會趁著沒有注意的時候，用這種招數騙到人，我真的是傻到不行」。貼文引發許多苦主共鳴，留言提到曾收過類似郵件，甚至有人因此必須重辦所有保險扣款資料，「我昨天也收到一模一樣的，問一下線上客服確認也是釣魚信件…超傻眼我卡已經廢棄，還有這種的盜刷…」、「我也有收到，但我點連結後我的擋廣告APP把連結擋掉」、「我也被中信擋40元國外交易，我關國外交易」、「直接辦換卡吧，被盜刷2次的路過...」、「感謝資訊，當下直接反應真的會按下去，可惡詐騙」。

警方對此強調，這類「交易異常、點我取消」的通知全是詐騙劇本，銀行絕對不會透過郵件或簡訊連結要求用戶輸入個資，呼籲民眾遇到類似情況應秉持「不點連結、不給個資」原則，並撥打 165 反詐騙專線查證，以免受騙。

原文出處：銀行通知被盜刷…他急點「取消交易」卡號秒外洩！網嚇爛：1舉動就中了

