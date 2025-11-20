疑被胡瓜襲胸！籃籃「突遭小禎爆有男友」首現身 最新近況曝光

記者蔡維歆／台北報導

胡瓜《綜藝大集合》因為坐氣球的橋段疑似摸到籃籃胸部遭炎上，事後製作單位已發聲致歉，民視也表示會修剪爭議畫面。而小禎昨出席Ｗ.SHOW代言活動受訪透露胡瓜私下心情有點難過，跟籃籃互動就像父女，小禎甚至脫口表示爸爸跟籃籃的男友也很熟，意外幫籃籃認愛緋聞男友、職棒選手郭嚴文。但籃籃事後否認。如今阿翔、楊繡惠、籃籃以及特別來賓李雅英來到新竹市，在大魯閣湳雅廣場美輪美奐的鳶屋書局前，也讓來自韓國的李雅英品嘗道地台灣特有象徵慶祝的甜食。

廣告 廣告

阿翔（右）跟籃籃（左）訪問李雅英。（圖／民視提供）

眾人出發前往尋找「瘋箏達人」阿奇師，這位特技風箏達人是目前全世界可用最多部位放風箏的達人，從頭到腳甚至嘴巴咬著都可以放風箏，資歷已有40年，眾人驚訝詢問為什麼可以堅持這麼久，職人提到過去自己曾有五十肩的困擾，因為放風箏專注到忘記疼痛而痊癒。

接著籃籃詢問李雅英要不要嘗試挑戰，李雅英表示自己在韓國只在小時候放過小風箏，也是首次體驗大風箏，職人手把手讓李雅英體驗，然而一放手後，風箏立刻重心不穩掉落，眾人詢問原因，《綜藝新時代》職人講解這是因為左右不平衡的因素。接著換阿翔挑戰特技風箏，沒想到第一次就順利起飛，讓楊繡惠忍不住讚美很有天分，職人更是驚訝的詢問這是你第一次放嗎？阿翔肯定的回：「這輩子第一次！」。

更多三立新聞網報導

盧秀燕怒轟白目！賓賓哥「公開對話」反擊了：學校老師知道要直播

要教練無薪打掃！健身房創始會員出面開轟館長噁心：你他X還要不要臉

錄《黑澀會》常被偷錢偷手機！薔薔怒揭「慣竊身分」不忍了：她是慣犯

沒經同意直播國中生遭制止！賓賓哥再開直播怒嗆校方挨轟：走火入魔

