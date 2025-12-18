疑被買通…幫忙「偽造簽到」暗助鍾文智潛逃！信義分局副所長涉貪遭聲押

記者陳弘逸／台北報導

「連一鮑魚」前董事長鍾文智違法炒作TDR獲利4億多元，遭判30年5月定讞，宣判隔天，在啟動防逃機制啟情況下，棄保潛逃出境；檢警懷疑有人遭買通、暗助鍾逃亡。昨天（18日）檢警調展開搜索，涉案人移送地檢署複訊後，今天（19日）凌晨，聲押前副所長李俊良、鍾文智葉姓司機，其餘被告以30萬至50萬元不等金額，交保候傳。

檢警調昨天（18日）兵分15路搜索，傳喚福德派出所前副所長、現任三張犂派出所副所長李俊良、副所長古志銘及梁思強等人到案說明，並於今天（19日）凌晨將涉案人移送地檢署複訊。

經檢方漏夜偵訊，認李俊良涉犯圖利、財產來源不明、偽造文書等罪，向法院聲請羈押禁見；同案被告鍾文智的葉姓男司機也遭聲押。

同案李俊良妻子黃鈺婷，諭令50萬元交保、副所長古志銘、梁思強與李俊良共謀，涉犯圖利罪，分別諭知30萬元交保，並限制出境出海。

據悉，鍾文智案審理期間，須到派出所報到，鍾便透過友人認識當時任職福德街派出所副所長的李俊良，李調職後，再介紹古志銘、梁思強暗助鍾文智。

直到人潛逃後，警政署政風室及所轄信義警分局才察覺，鍾文智明明沒依規定報到，簽到簿卻出現簽名，懷疑李俊良等人替鍾文智偽造簽名，此案因此曝光。

