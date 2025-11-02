疑被錢壓垮…造型師失聯 房東驚見遺體發黑死亡超過1週

施姓男子在北市龍江路分租套房中死亡。示意圖，廖瑞祥攝



台北市中山區一間分租套房發生死亡案件，一名57歲的男性租客，入住才半年，近3、4個月沒繳房租，待房東和警方上門才發現他已陳屍屋內，依據遺體發黑的狀況，預估死亡時間超過一週，現場無外力介入，已通知家屬與報請檢方相驗。據了解，死者生前是妝髮造型師，疑似收入不穩，才發生憾事。

根據《聯合報》報導，這名死者是57歲的施姓男子，生前是一名妝髮設計師，曾與藝人合作過。半年前，他在龍江路承租一間每月房租1.2萬元的出租套房，但自從3、4個月前就開始沒繳，房東也聯繫不上他，因此10月31日決定親自上門找人，沒想到才走到門口就聞到濃濃的異味，通報警察，開門後才知施男已死亡，遺體全身發黑，初步排除外力介入，預估死亡時間已達7到14天。

據了解，施男是妝髮造型師，先前曾為藝人工作，疑似因為收入不穩定且不多、有負債，經濟壓力大，不排除因此傳出憾事。

警方也說明，已通知施男的家屬，報請檢方相驗，以進一步釐清死亡原因。

