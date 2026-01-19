疑被騙300萬血濺北市街頭 他持斧頭狠砍老友遭收押

盧男持斧頭將林姓老友壓在地上猛砍。翻攝畫面

台北市大安區濟南路一帶驚傳街頭斧擊案！30歲盧姓男子疑不滿投資300萬元慘遭詐騙，17日深夜竟持斧頭朝相識5年的林姓老友猛砍，造成林男手腳多處受傷，所幸送醫後暫無生命危險，警方已將盧嫌逮捕依殺人未遂送辦，北檢複訊後聲押禁見獲准。

警方指出，案發於昨晚深夜，盧、林兩人相約談判投資糾紛，未料一言不合爆發激烈口角。盧男情緒失控，當場掏出預藏的斧頭朝林男揮砍，林男負傷拔腿狂奔逾百公尺，仍不支跌倒，雙方再度扭打成一團。期間盧嫌持斧不斷攻擊林男右手及雙腳，直到對方倒地不起才倉皇逃離現場。

大安分局獲報後火速到場，先將渾身是血的林男送醫急救，並在案發地點附近攔截逮捕盧嫌，當場起獲沾血斧頭。警方初步調查，盧嫌供稱與林男合夥做生意，陸續投入300萬元，卻發現資金去向不明，懷疑遭對方詐騙，多年交情一夕翻臉。

警方表示，儘管盧嫌辯稱是因金錢糾紛一時失控，但行兇手段凶殘，已依殺人未遂罪嫌移送法辦，並擴大追查是否有其他涉案共犯，同時清查相關金流，釐清是否涉及投資詐欺，全案仍在深入偵辦中。



