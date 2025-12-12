疑襲胸籃籃惹風波！胡瓜鬆口吐真實心聲

胡瓜首現身談先前疑意外襲胸籃籃風波。（圖／華視提供）





由胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲（歐弟）主持的全新節目《週末最強大》，今（12）日舉行首播記者會，節目結合棚內歌中劇與美食外景等元素，胡瓜被問及先前與籃籃在《綜藝大集合》玩遊戲疑似誤觸胸部一事，也鬆口回應了。

胡瓜先前與助理主持人籃籃在《綜藝大集合》中示範遊戲，其中在坐氣球橋段胡瓜疑似觸摸到籃籃胸部而慘遭炎上，事後製作單位道歉承諾未來將更加謹慎，籃籃也回應是遊戲中的意外碰觸，自己並沒有感到不舒服。

對此，胡瓜今出席新節目《週末最強大》首播記者會，被問及在外景拍攝時是否會擔心籃籃事件重演，胡瓜也表示：「這已經都翻篇了，沒有什麼委屈不委屈」，也提及該節目的外景是以煮菜為主，不會有像遊戲中身體碰觸的環節。

事實上，小禎日前出席公開活動時也被問及爸爸胡瓜的風波，她坦言胡瓜心情有受到影響，更意外脫口「籃籃等於是他另外一個乾女兒，他跟籃籃男友也很熟」，曝光籃籃感情狀態，事後籃籃也緊急透過經紀公司澄清，「可能小禎姐把之前一起吃飯的朋友誤以為是對象，當時只是有好感並沒有交往，目前的確是單身。」



