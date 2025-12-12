疑襲胸籃籃遭網炎上！胡瓜首公開回應不忍了 5字洩「真實心聲」

記者蔡維歆／台北報導

胡瓜被問到籃籃襲胸風波。（圖／記者趙于瑩攝）

胡瓜《綜藝大集合》因為坐氣球的橋段疑似摸到助理主持籃籃胸部遭炎上，昨18日製作單位已發聲致歉，民視也表示會修剪爭議畫面。對此胡瓜今出席新節目《週末最強大》記者會被問到會否擔心又有身體接觸的爭議畫面遭網友炎上？胡瓜則淡然吐5字表示：「這都翻篇了。」

歐漢聲（左）、陳亞蘭、胡瓜搭檔主持。（圖／記者趙于瑩攝影）

胡瓜上月到雲林出外景，有網友曬出錄影畫面，拉近胡瓜坐氣球的橋段，不慎摸到籃籃胸部，事件在threads發酵多時，事後還一度爆出籃籃有男友，之後籃籃透過經紀公司緊急澄清沒男友。

而上周她露面受訪。被問到胡瓜襲胸相關問題，籃籃則被擋駕表示今天以節目為主；而被問到明年是否會續留樂天，她表示「我合約是一年一約，上禮拜有談合約」，而被問到是否有男友，也是遭擋駕未回。

