疑視線死角汽機車擦撞 駕駛緊張踩錯再輾騎士

台南市 / 綜合報導

台南市永康區，昨(7)日晚上8點多，發生驚悚車禍，一輛轎車擦撞到機車，造成騎士往前噴飛，但駕駛卻沒有剎車，繼續往前開，直直輾過去，騎士瞬間被卡在底盤下，救護人員費了一番功夫，才將人順利脫困，還好意識清楚，但身體多處骨折，駕駛稱，當下因為一時緊張，踩錯了，才會撞到騎士後，沒有剎車，至於是否視線死角釀禍，肇事原因還有待進一步釐清。

晚上8點多，民眾開車看到眼前這一幕，真的嚇壞，一輛白色轎車往前開時，擦撞同行機車，機車倒地騎士噴飛，往前滑行，沒想到這時候駕駛，沒剎車竟然繼續往前開，直接輾過才停下車，騎士被卡在底盤下，救護人員獲報後，到場搶救。

救護人員說：「抬高一點，這邊，來，停，身體身體，再給我一個。」費了一番功夫，終於成功將人從車底救出，送醫搶救，騎士意識清楚，身體多處骨折。附近民眾說：「三不五時都有車禍，(撞擊聲)，很多年輕人騎車，車速都很快。」

驚悚車禍發生在台南市永康區高速二街，昨日晚間8點多，一輛轎車，準備右轉自強路時，疑似沒有注意後方來車，和同向的機車擦撞，騎士往前噴飛，轎車輾過人，騎士情況一度相當危急，路過民眾目睹全程嚇壞了，也表示這路段車子經常開很快，非常危險。

台南永康分局副分局長謝貴琳說：「影片中自小客車轉彎未讓直行車，已違反道路交通管理處罰條例第48條6款，處新台幣600元以上，1800元以下罰鍰。」根據了解，駕駛稱當下一時緊張，踩錯了才會撞到後沒有剎車，是否因視線死角沒注意到，有待警方，進一步釐清。

