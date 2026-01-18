疑視線死角釀禍！大貨車擦撞雙載機車 母身亡、女兒輕傷

社會中心／馬聖傑、黃啓豪 新北市報導

新北市三峽地區，發生一起死亡車禍！週六晚上，一名64歲的婦人，騎車載著38歲的女兒，要去吃晚餐，結果在半路上，和貨車發生碰撞，媽媽被捲入車底，當場身亡！在地居民說，事發的路口，車速快，道路設計有瑕疵，騎士得迅速變換車道，才不會騎上高速公路。

晚上路口車流量很大，一輛大貨車往前直行，此時貨車右方一輛雙載機車，疑似要變換車道，不慎與貨車發生擦撞！雙載機車被捲入車底，機車騎士當場死亡，後座乘客則逃過一劫。消防分隊就在一旁，獲報後立刻出動，只見騎士躺在地上一動也不動，紅色機車橫躺在馬路上，包包、鞋子散落一地，重回現場，還能看到馬路上留有血跡。

附近居民：「蠻嚴重的那個摩托車那個(騎士)，就當場死亡了，這邊其實就是很多大車啦，也是會開比較快。」

64歲張姓婦人，週六晚上，騎車載38歲的女兒，從鶯歌要去三峽吃晚餐，沒想到，行經復興路與隆恩街口時，與一輛要前往物流中心載貨的貨車，發生碰撞，張姓女子當場身亡，女兒受輕傷，在地居民就抱怨，路口設計有瑕疵。

民視記者 馬聖傑：「機車行駛在這一處路口的時候，得提早從外側車道往內切，因為若是繼續行駛在外側車道，就會通往高速公路，因此變換車道不當，就會很容易發生車禍。」





實際觀察，機車、大貨車、汽車，搶道的情形，在這邊很尋常，重點是大家的車速都非常快，要是開得太慢、或是駕駛停頓太久，就會被後方車輛猛按喇叭。

機車騎士：「很危險超危險的，車子快啊，那邊要往高速公路啊，機車就要靠到那個車道去，(你會不太敢騎嗎)，為了生活還是要騎。」

機車騎士：「直行會有一點問題，因為有些車要上高速公路，有些車要直行，確實對機車會有些風險。」

大貨車視線死角應該是釀禍主因，但路口的設計瑕疵，恐怕也得改善。

