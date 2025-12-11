疑視線死角? 南投8旬騎士遭砂石車擦撞小腿壓輪下

中部中心／張家維 南投報導

南投草屯鎮一名老先生，騎機車行經中興路與太平路口時，疑似因沒有兩段式左轉，直接左轉，誤入後方直行砂石車的視線死角，不慎遭砂石車擦撞倒地，老先生的小腿被輾在車輪下。驚險瞬間全被行車記錄器拍下。

車輛在路口停等紅燈，擋風玻璃前才噴水刷了個乾淨，就看到驚險的這一幕，視線左前方，路口左轉車輛陸續而來，突然看到砂石車車頭前一輛機車，龍頭歪來歪去，疑似已經遭後方砂石車推著走，失去平衡，下一秒，騎士倒地，小腿被捲進車輪下。

疑未兩段式左轉 南投8旬騎士遭砂石車擦撞小腿壓輪下（圖／翻攝畫面）





場面怵目驚心，有人嚇得不敢看。老先生小腿遭車輪輾壓，整個人動彈不得，舉手拍著巨大的車輪呼喊救命啊～





車禍發生9日上午11點多，警方指出，89歲的梁姓老先生騎機車從草屯中興路左轉太平路，疑似未兩段式左轉，誤入砂石車視線死角，後方砂石車未注意車前狀況撞上。老先生被救出，小腿被壓得骨折，警方呼籲行車注意與大型車輛保持3公尺以上距離、確保安全，確切的肇事責任歸屬，由警方進一步釐清。





《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

