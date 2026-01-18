疑視線死角！ 母女雙載與大貨車相撞 釀1死1傷
車禍導致母女倆天人永隔，悲劇發生在新北三峽。一對母女騎車要去吃飯的途中，疑似切換車道時與大貨車發生碰撞，媽媽傷重不治，女兒則是輕傷送醫，大貨車駕駛也被依照過失致死罪送辦。
大貨車直行和雙載機車發生碰撞，車上的母女檔當場倒地，但司機第一時間並沒有察覺，而是繼續往前開。
機車倒在路中央，鞋子、包包四散，雙載的母女檔當下被緊急送醫。
騎車的64歲媽媽傷重搶救不治，後座的38歲女兒則是輕傷。案發在17日晚上6時多，當時母女檔正要從鶯歌騎車前往三峽吃飯，途中行經復興路和隆恩街口時，一輛大貨車直行，過了路口準備要上高速公路。
同向的雙載母女檔，則是打算左切到中間車道繼續直行，疑似進入大貨車的視線死角，發生不幸。
其他騎士：「車速快啊就會危險，來不及轉彎的，跟那個直走的會碰撞。」
案發現場屬於多岔路口，車流量大，而且動線複雜。實際觀察，同樣也有騎士原本騎在最外側，過了路口之後左切，因此和後方要上高速公路的車輛，差點發生碰撞，相當驚險。
其他騎士：「直行會點問題，因為有些車要上高速公路，有些車要直行，確實對機車會有一些風險，會有一些危險。」
而駕駛大貨車的59歲許姓男子，持照正常，酒測值為0，當時正要去物流中心載貨，供稱沒注意到旁邊有機車，將被依過失致死罪嫌送辦。詳細肇事原因，還有待進一步釐清。
