疑視線死角！軍用卡車推撞轎車 幸無人傷

中部中心 / 李文華 彰化報導有民眾開車行經國道3號北上快官路段，突然從南下車道，飛來一個車體傳動軸，直接砸向他的座車，當下安全氣囊直接炸開，所幸，後方車輛有保持安全距離，沒有撞上來。警方調查，懷疑是一輛小貨車的傳動軸脫落釀禍，有兩車遭到波及，一位駕駛受傷，依照道交條例，最高可開罰1萬八千元。貨車上的傳動軸竟然脫落 還在國道上噴飛 釀成車禍。（圖／翻攝畫面）車子開在高速公路北上快官路段，突然，砰的巨響，安全氣囊直接炸裂，車身晃動，發生什麼事情？行車紀錄器還原恐怖瞬間，一個長條形的傳動軸，從南下車道噴飛過分隔島護欄到北上車道，直接往座車砸，駕駛說，當下人生跑馬燈都出來了，駕駛發文說，後方轎車有足夠安全距離，還好沒撞上來傳動軸從南下車道飛到北上車道 還砸到民眾座車。（圖／翻攝畫面）車禍發生在24日上午10點多，國道三號北上202.7公里快官路段，突然天外飛來傳動軸，一輛才開兩年的休旅車和半聯結車都遭到波及，還有一人受傷。肇禍的是這輛藍色貨車，傳動軸脫落還砸車，保養廠老闆說，如果傳動軸出現螺絲鬆動、十字軸承斷裂，就得趕快，進廠維修。車主說，才開兩年的愛車，遭到傳動軸攻擊，車損估計大約30多萬，雖然心疼，但至少人平安。原文出處：天外飛來「傳動軸」！轎車安全氣囊爆開 駕駛嚇壞：人生跑馬燈出現 更多民視新聞報導轎車疑閃車！衝撞路旁2車7機車 婦被壓倒頭部受傷台南車輛失控衝撞安全島 嘉義駕駛誤踩油門衝超商彰化重大車禍! 超車失當連撞4車 肇事車再撞飛路人

民視影音 ・ 23 小時前