疑親哥王子桃色緋聞影響 毛弟演唱會突宣布取消退票

毛弟演唱會取消遭聯想與哥哥王子桃色緋聞有關。

王子（邱勝翊）近日被范姜彥豐指控與粿粿發生婚外情，風波延燒多日後，他所屬經紀公司喜鵲娛樂宣布全面停工，昨（4）日晚間他也再度發表道歉聲明，坦承與對方「超越朋友界線」，並透露有參與協商與提出分期付款請求。

毛弟原定15號在中國廈門開唱，昨突然宣布取消退票。（翻攝吾愛稻草微博）

沒想到事件似乎也牽動親弟邱宇辰（毛弟）的行程。原訂11月15日在福建廈門集美嘉庚體育館舉行的《Feathers of Yours音樂會》，主辦單位「吾愛稻草」昨晚突以「不可抗力因素」為由宣布延期，並開放退票。公告發布時間恰與王子道歉同日，讓外界不免聯想兩者是否有關。

邱宇辰稍晚在社群發文寫下「對不起⋯很難過」，並附上一張背對舞台、背後展翼的黑白照，情緒顯得沈重。消息曝光後，不少粉絲感到錯愕與惋惜，也有早已購票與訂機票的歌迷哀嘆「真的好可惜」。

