疑討債釀命案！ 鳳山檳榔攤老闆娘遭刺2刀送醫不治、兇嫌當場落網

高雄市鳳山區今（10）日上午發生一起兇殺案。檳榔攤老闆娘王姓婦人遭46歲呂姓男子持刀刺中至少兩刀，傷勢過重送醫不治。警方迅速逮捕呂男，目前正釐清確切犯案動機。

檳榔攤老闆娘王姓婦人遭46歲呂姓男子持刀刺中至少兩刀，傷勢過重送醫不治。（示意圖／Unsplash）

事件發生於今日上午7時許。呂男到68歲王姓婦人位於光遠路的檳榔攤，疑欲尋找王婦的兒子，不料雙方發生口角，呂男涉嫌持刀刺向王婦胸部與肩部，造成大量出血。鄰居聽到求救聲後急報警，警消到場時，王婦已倒臥血泊、失去生命跡象，送醫後於9時50分宣告不治。

警方稍後在案發地點附近找到呂男，依現行犯逮捕並帶回偵訊。據了解，呂男疑與王婦兒子有債務糾紛，疑似因討債不成起衝突，最終釀成悲劇，相關案情仍待警方進一步調查釐清。

