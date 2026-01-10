疑詐團黑吃黑！收水手當街壓制車手 欲搶百萬現金

台北市 / 綜合報導

台北市松山區民生東路，上個月發生當街搶劫，後續扯出疑似詐團黑吃黑！王姓車手向被害人收100萬，要交給蘇姓收水手時突然反悔，兩人爆發拉扯，錢險些被搶走。警方到場後將兩人帶回，依詐欺等罪嫌送辦。不過王姓車手喊冤，強調自己也是受害者，被假檢警誘導當臥底，才會去幫忙取款。

員警VS.王姓車手說：「怎麼了。」女子看到員警到場，彷彿見到救兵，因為她剛剛被壓在地上，100萬現金差點被搶，員警VS.蘇姓收水手說：「那個女生你有認識嗎，不然你跑來這裡要幹嘛。」

對面一名男子被警方攔下，一開始還若無其事裝路人，但民眾指認出他就是搶錢嫌犯，員警VS.蘇姓收水手說：「先帶他回去，因為有人說他有參與。」男子被警方帶回，但員警一問之下，似乎事有蹊蹺，記者蔡銍湣說：「當時兩人就在這個路口爆發拉扯，女方還一度被壓在地上，直到民眾上前幫忙才解危。」

當街搶錢背後似乎內部不單純，上個月22日，王姓女車手前往，台北市松山區民生東路，向被害人收100萬，照指示準備交給蘇姓收水手，突然拒絕交錢，收水手情急之下搶錢，事後王姓車手供稱，是被假檢警誘導，收水手則說被黑吃黑，兩個人都被送辦。

員警VS.王姓車手說：「那她就是，車手啊，是車手，先帶回去，帶回去。」雖然女子自稱無辜，強調自己也是受害者，不過100萬元現金，確實由她向被害人取得，這下也難逃被詐欺罪送辦。

台北市松山警分局東社派出所長陳奕安說：「警方將王女及蘇男等兩人帶回偵辦，並在蘇男身上查獲毒品K他命。」疑似車手和收水手，面交大額現金喬不攏，演變成自己人搶自己人，最後通通遭逮送辦。

