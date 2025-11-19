疑誤把油門當煞車! 轎車暴衝撞早餐店「壓傷店員雙腳」

地方中心／趙永博 花蓮報導

轎車失控暴衝，撞進早餐店，造成一名店員受傷！上午九點多，花蓮一名66歲的婦人，突然開車撞進一間早餐店，店家玻璃瞬間碎裂、四處噴飛，車子還衝向櫃檯，導致店員雙腳被夾住，動彈不得，當時店內還有其他民眾，驚險躲過一劫，警方初步調查，肇事婦人應該是誤把油門當煞車，才會失控暴衝，釀成車禍。

銀色小轎車，右轉準備路邊停車，突然瞬間加速，直接向右暴衝，撞進早餐店，整輛車撞破玻璃門，用餐客人嚇得瞬間跳了起來，連忙快跑，只見站在櫃台的店員，車輛暴衝當下，整個人被推到牆角邊，動彈不得，櫃檯和牆壁間的小小空間，成了她活命關鍵，萬一再往右跨一步，恐怕就會瞬間被擠成肉醬。救人民眾朱小姐表示「剛好這樣夾到，我用踹的踹扁，塑膠垃圾桶拖出來，滅火器東西都搬出來，（店員）人在那邊鑽出來。」早餐店老闆娘陳小姐表示「剛好櫃台跟後面門的部分，它是有距離的，所以它可能夾住的時候，它中間還有一個空間，（保護住）對是有保護住的，如果沒有的話，可能整個人都會被壓住。」

銀色轎車誤把油門當煞車 右轉停車卻暴衝撞進早餐店（圖／民視新聞）





小轎車整輛車，衝進早餐店，好幾面落地窗被撞得東倒西歪，店裡桌椅凌亂不堪，整個櫃台更是原地移位，店員停在門口的機車，車殼更是直接被撞碎，事發在花蓮市民權路與化道路口，一早九點多，梁姓婦人開車載著姊姊，兩人準備來到早餐店用餐，正當要停車時，卻疑似誤把油門當煞車踩，整輛車失控撞進店裡，所幸店裡客人剛好閃過，唯獨站在櫃檯的女店員，雙腳遭到壓傷。早餐店店員陳小姐表示「我就站著看到的時候，它就已經進來了我也就過去了，（你腳哪裡受傷）這邊。」肇事駕駛梁姓婦人（白色圍巾）表示「（是不小心踩到喔）對忘了，（那時候要停車）對嚇死人，都忘記了啦。」

轎車撞破早餐店玻璃大門 客人嚇得急忙躲避（圖／民視新聞）

66歲的肇事駕駛梁姓婦人，酒測值為零，對於案發經過，似乎被嚇到斷片全忘了，面對早餐店"一片狼藉"無法營業，後續恐怕負起賠償責任，女店員命大躲過一劫，差點被死神帶走的她，心理陰影恐怕不小。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

