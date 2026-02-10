疑謊報北捷新店站老翁持刀 驚動快打警力 報案女子涉誣告罪送辦

台北捷運新店站昨晚傳出有老翁持刀，警方快打警力迅速趕到現場，但未尋獲嫌疑人，調閱監視器也未發現可疑人士。警方循線找到報案女子，但女子陳述案情時，含糊其辭，疑似謊報，警方依涉誣告罪，將女子函送北檢偵辦。

台北捷運新店站9日晚間傳出有老翁持刀，警方到場未尋獲嫌疑人，調閱車廂及月台監視器畫面查證，也無發現符合特徵的對象；循線找到報案女子後，發現她含糊其辭、疑似謊報，依涉誣告罪函送北檢偵辦。（翻攝照片／中央社）

新北市警察局新店分局表示，昨天晚間7時，接獲台北捷運行控中心通報，稱新店捷運站有一位老伯伯帶小刀。警方立即出動快打警力到場，但未尋獲持刀者。警方成立專案小組，調閱車廂及月台監視器畫面查證，也無發現符合特徵的對象。



專案小組昨晚11時，循線找到報案人52歲吳姓女子，但吳女對案情含糊其辭、交代不清，且不配合指認說明，研判有謊報之虞。警詢後，依刑法第171條未指定犯人誣告罪嫌，將報案女子函送台北地檢署偵辦。

新店分局呼籲民眾，切勿散布不實訊息，避免造成大眾恐慌。

（責任主編：莊儱宇）