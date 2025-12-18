疑護航鍾文智！北市派出所3副所長移送北檢 鍾文智大帳房也到案

記者楊佩琪／台北報導

被控涉嫌護航鍾文智的台北市福德街派出所副所長古志銘。（圖／記者楊佩琪攝）

連一鮑魚前董事長鍾文智被控違法炒作TDR獲利4億餘元，判刑30年5月定讞，但於宣判後隔日即潛逃出境。警政署政風室、台北市信義分局追查懷疑有警官涉案護航鍾文智，製作不實報到簽名，台北地檢署18日指揮調查局台北市調查處、警政署政風室、台北市信義分局等單位，兵分15路搜索，傳喚現任福德派出所副所長李俊良、前副所長古志銘及梁思強到案說明，鍾文智的大帳房葉仲清也到案，4人皆為被告身份，移送北檢複訊。

另李俊良的妻子黃鈺婷及4名福德街派出所現任、前任所長等一共19名員警也被以證人身份約談到案，訊後陸續移送北檢複訊。

鍾文智的大帳房葉仲清。（圖／記者楊佩琪攝）

高等法院審理鍾文智案期間，曾對鍾文智實施科技監控，需配戴電子腳鐶，並限制出境、出海，每週一、四、六需向福德派出所報到。之後監控期滿，高院改裁定加保2000萬元，未繼續實施科技監控。

根據了解，因為要到派出所報到，鍾文智透過友人認識當時任職福德街派出所副所長的李俊良，李男調任三張犁派出所時，介紹古志銘、梁思強給鍾文智。鍾文智潛逃後，警政署政風室及信義分局發現，明明鍾文智有時沒依規定報到，簽到簿卻出現簽名，懷疑李俊良等人替鍾文智偽造簽名，因此報請台北地檢署偵辦。

被控涉嫌護航鍾文智的現任台北市福德街派出所副所長李俊良妻子黃鈺婷。（圖／記者楊佩琪攝）

鍾文智被控炒作TDR案，一審台北地方法院判刑18年，二審高等法院改判17年6月。三審最高法院認鍾文智犯違反證交法操縱證券交易價格等5罪，分別判處3年3月至9年10月不等刑期，另又犯洗錢罪，分別判刑8月、10月定讞，總刑期共計30年5月，應執行期18年，全案定讞。

不過最高法院於3月12日判決確定，13日鍾文智仍應依規定要到福德街派出所報到，卻人間蒸發，台北地檢署當天即對鍾文智發布通緝。而鍾文智最後一次出現在派出所，則是在3月10日。

案件爆發，追溯爭議點在於高等法院合議庭法官於2024年讓鍾文智交保後，並未延長其科技監控，也未宣誓裁定，高院自律委員會因此建請高院將審判長邱忠義、受命法官陳勇松送法官評鑑委員會評鑑。結果邱忠義被交付司法院人審會審議，陳勇松則移送職務法庭審理，並建議罰款月俸10月。

另檢警追查發現，鍾文智曾找上友人鄭畯中、馮建英、游致暐協助逃亡，3人曾多次模擬逃亡路線。最高院宣判當天下午，鍾文智先搭計程車從家裡出發到新北市石碇，此時鄭、馮2人已在石碇一間民宅等候。待鍾文智抵達，協助載到桃園市平溪台2丙線與游男會合，2車再一同開往宜蘭線頭城鎮，讓鍾文智得以搭漁船潛逃中國。而鄭男等人於4月間被拘提到案，9月間被依藏匿人犯、偽造文書等罪起訴，移審台北地方法院審理中。

