疑變換車道不慎追撞前車 翻覆再波及行經車輛

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市林姓男子昨(20)天傍晚5時許，駕駛自小客車行經中和景平路時，疑因變換車道未注意安全距離，不慎撞上前方劉姓男子駕駛的車輛後翻覆，再波及行經的貨車，警消獲報趕抵，所幸事故沒有造成傷亡，車禍原因仍有待調查。

中和警分局調查，26歲林男當時駕駛自小客車從板橋前往新店餐敘，途中沿台64線快速道路下景平路後往新店方向，疑往右切換車道時未注意距離，撞擊前方54歲劉男駕駛的自小客車後翻車，隨後又擦撞外側24歲林男的小貨車，造成3方事故。

警方指出，獲報趕抵時，3名駕駛都沒有受傷，酒測值均為0毫克，已調閱相關影像還原事發生經過，至於詳細事故原因及肇事責任歸屬，仍有待進一步釐清。

