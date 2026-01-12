疑變換車道不慎釀擦撞 肇事駕駛竟開車落跑

【記者張沛森／桃園報導】國道1號南向93.2公里處新竹路段昨天（11日）凌晨一輛自小客車疑因變換車道不當，擦撞另輛小客車後竟肇事逃逸，所幸現場無人員傷亡，案由警方追查中。

國道公路警察局第二大隊表示，一部車號不詳的自小客車，昨天凌晨3時18分行經道1號南向93.2公里處新竹路段時，疑因變換車道不當，擦撞由曾姓男子（24歲）駕駛之自小客車肇事後逃逸，所幸現場無人受傷，曾男酒測值為0。

國道警方表示，已調閱該路段CCTV影像及ETC門架資料追查肇事車輛並通知車主到案說明，俟查證後依規定加以舉發。

警方也呼籲用路人，變換車道不當，為高速公路事故常見的肇事因素，除處罰3,000至6,000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。依據道路交通管理處罰條例第62條規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1,000元以上3,000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

