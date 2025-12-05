疑變換車道不慎 國1寶山路段小客車擦撞大貨車
【記者張沛森／新竹報導】國道1號北向98.6公里處新竹縣寶山路段日前發生一起小客車疑變換車道不慎擦撞大貨車的事故，還好現場未有人員傷亡，駕駛人均未酒駕，警方呼籲駕駛人行駛高速公路應注意前方路況，保持行車安全距離，變換車道時，保持安全間格與距離。
國道公路警察局第二公路警察大隊表示，鄭姓男子（40歲）本月3日09時55分駕駛自小客車行經國道1號北向98.6公里處新竹縣寶山路段時疑因變換車道不慎，碰撞李姓男子（40歲）駕駛自用大貨車肇事，無人受傷，各駕駛人酒測值均為0。
警方呼籲用路人行駛高速公路時，應注意前方路況，保持行車安全距離，變換車道時，保持安全間格與距離，提醒用路人駕車時仍應握好方向盤及注意車前狀態小心駕駛。
