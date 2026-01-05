疑財務糾紛談不攏！桃園男遭棍棒狠砸「額頭撕裂傷」
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導
桃園市中壢區中北路今（5）日凌晨發生一起暴力衝突案件，一名曾姓男子疑似因債務糾葛，夥同陳姓男子持辣椒水及棍棒對一名朱姓男子展開攻擊，致使朱男額頭撕裂傷。當員警獲報抵達時，主嫌曾男已逃離現場，陳姓同夥則當場被逮。受害的朱男氣憤提告，警方後續將傳喚曾嫌到案，全案依傷害罪嫌偵辦。
中壢警分局普仁派出所在今日凌晨3點多接獲報案，指中北路28巷內發生打鬥，隨即派遣警力到場處理。經初步了解，42歲的曾男與47歲的朱男疑似有財務糾紛，曾男便聯手29歲陳男分別持棍棒與辣椒水對朱男施暴，造成受害者額頭出現撕裂傷。警方當場將陳嫌制伏帶回，朱男則表示對該名共犯並不認識，決定提告。警方後續將通知已離開現場的曾嫌到案，全案依傷害罪嫌偵辦。
