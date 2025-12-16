疑貨櫃車扯到電線「電桿傾倒」 釀近600戶停電

新北市三峽區白雞路於上班通勤時段發生交通意外。（圖／東森新聞）





新北市三峽區白雞路於上班通勤時段發生交通意外，一輛貨櫃車行經彎道時，疑似扯到路旁電線，導致電線桿傾倒，橫跨雙向車道，不僅影響來往交通，還波及一名路過機車騎士，造成其摔車受傷送醫。

事故發生後，現場可見電線桿倒塌在道路上，疑似壓到一旁鐵皮屋頂，通行受阻。附近民眾表示，電線桿疑似同時扯斷兩處電線，才會整根倒塌。

警方指出，事故地點位於新北市三峽區白雞路，初步研判為貨櫃車行經時不慎拉扯電線，導致電線桿倒塌。過程中，一名年約50多歲的機車騎士行經該路段時，遭傾倒電線桿波及而摔車，隨即被送往醫院治療。

相關單位獲報後，立即在現場拉起封鎖線，並指揮交通、引導車輛改道，以確保用路人安全。至於貨櫃車是否涉及疏失，以及電線桿倒塌的詳細原因，仍有待警方與相關單位進一步調查釐清。

