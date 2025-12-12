疑販售不健康貓咪! 消費者上門談判 遭業者持棍棒威脅

南部中心／陳姵妡、陳凱茂 高雄報導

高雄有多位民眾在網路發文指控，三民區一家貓舍，疑似販賣不健康的貓咪給消費者，帶回家後就染病死亡。消費者上門跟業者談判退款，業者居然拿出甩棍威嚇，相當離譜，對此業者親上火線，表示貓咪售出前都有健康證明，反控消費者帶一群人上門威脅，才讓他氣得拿出甩棍自保。

貓舍被控販賣不健康的貓咪給消費者，事後退款談不攏，鬧出消費糾紛。（圖／民視新聞）

貓舍業者vs.民眾：「談退款耶，啊你拿這個對著我們。」業者拿著甩棍指著民眾，看起來情緒激動，這是高雄一家貓舍，被網友控訴，疑似販賣不健康的貓咪，民眾上門談退款，業者竟然生氣爆走。貓舍業者蔡先生：「我就這樣告訴他，請你離開請你馬上離開，我並沒有做任何揮舞的動作，反正就是一些要脅的話，已經是過了那個合約效期，他現在要我付5萬6千塊的賠償金，最後又提升到9萬。」儘管業者出面反駁，是客人帶了一堆人來威脅，因此才想自保，不過這家店遭控訴，專門販賣生病的貓給不知情的民眾。投訴民眾黃小姐：「他就說當時跟同籠的貓都沒問題，他後來又說據合約他是完全沒有責任的，他可以換一隻貓但是不挑選，或者是他給我五千塊作補貼。」

貓舍業者親上火線澄清，表示是對方不斷抬高賠償金，又出言恐嚇，才會拿出甩棍自保。（圖／民視新聞）

消費者透露，還有幾位在這家貓舍買貓的人，回家之後貓都出了狀況，懷疑業者販賣的貓有問題，但跟貓舍反應，老闆都不願意退款，態度還十分強硬。投訴民眾黃小姐：「但是我們去買貓的過程當中，他有喝酒，有跟他溝通但是沒有交集，他也沒有要負什麼責任的意思。」貓舍業者蔡先生：「但是我們買賣契約裡面，沒有就是退款這個東西，換貓 用換貓的方式。」業者親上火線，說客人第一次用4萬2千元向他買貓，後來回店內聲稱貓得到肺炎死亡，後續又用半價1萬4千元，賣給這組客人第二隻貓，沒想到又得了貓瘟，帶回來貓舍治療後仍過世，客人便帶著朋友上門談判。消保官殷茂乾：「我們受理之後，會來進行所謂的釐清。」事情鬧大，動保處特地上門稽查，但實際來到貓舍，環境乾淨明亮，貓咪們看起來健康狀況也很不錯，是否有蓄意將病貓賣給消費者的疑慮，恐怕還進一步釐清。

