疑買假學歷、操守品德問題 國民黨團：陳右欣應儘速出面說明

國民黨團表示，「台肥總經理陳右欣爭議連環爆，賴清德愛將年薪800萬別神隱！」。（圖／摘自陳右欣臉書）

「台肥總經理陳右欣爭議連環爆，賴清德愛將年薪800萬別神隱！」，國民黨團今（19）日表示，新任台肥總經理陳右欣，以柳營農會總幹事身份，空降年薪八百萬的台肥總經理，讓外界看到當「賴友友」、「信賴人馬」有多好賺！現在被接連揭露，陳右欣過往的操守品德大有問題！

國民黨團指出，一、根據法院判決指出，陳右欣疑似以數十萬元購買「英培爾大學農業科學系博士學位」假學歷，還介紹當時部屬、現任柳營區農會總幹事蔡嘉浤花七十萬買碩士假學歷。陳右欣至今仍未交代這個人是不是她，持續神隱。

國民黨團續指，二、聯合報報導，陳右欣擔任柳營農會總幹事期間，夫家「欣農好肥料」公司濫倒萬噸汙泥，地點就在柳營區農地，不法獲利逾兩千萬，負責人陳佳琪（陳右欣婆婆）判刑3年10個月。陳右欣身為柳營農會總幹事，是否知情？有無掩護？有無連帶責任？

國民黨團表示，這樣的背景，要如何治理好一家市值四、五百億，在都市精華區擁有五十萬坪土地的大公司？賴清德把國家級的公司交到這樣一個人手上，難道只考慮酬庸，完全不顧專業、操守？國民黨團呼籲陳右欣應該儘速出面說明，並辭去台肥總經理職位，賴清德也該為自己用人不當道歉！

