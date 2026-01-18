疑買賣糾紛...斗南中古車行遭3蒙面客揮棒狂砸 2BMW、1賓士毀損

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣斗南鎮今 (18)日凌晨傳出中古車行砸車案件，3名「蒙面客」手持球棒，朝車行車輛揮打，一共造成2輛BMW、1輛賓士毀損，車行粗估損失數十萬元。警方表示，經了解為買賣糾紛，已掌握涉案車輛及人員身分，目前積極查緝到案。

網路社群「社會事新聞影音」發出一段影片，今天凌晨1點36分左右，一輛白色車輛抵達斗南一間中古車行，三名蒙面怪客手持球棒，不分青紅皂白，就朝店內車輛揮打，不到一分鐘時間，三人趕緊上車揚長而去。

廣告 廣告

車行負責後立即向警方報案，經過清點後發現兩輛BMW及一輛賓士，車燈、擋風玻璃、車窗、鈑金損毀被砸毀，粗估損失上看數十萬元。車行員工表示，並未與人結怨，為何被砸車也無法理解。

斗南警分局表示，調閱監視器後，根據車牌號碼及行蹤，掌握相關嫌疑人身份，初步調查此次案件買賣糾紛所致，將朝毀損罪、社會秩序維護法偵查，全力追緝兇手。

據了解，此次案件嫌犯約一兩年前向該車行買賣，因車主將車輛改裝後發生故障，要求車行維修，車行尚在了解故障原因而被砸。

【看原文連結】

更多自由時報報導

中天主播「馬德」涉《國安法》被收押禁見 爭議事蹟不只一樁

橋檢北上搜索中天電視台 主播林宸佑等6人涉「國安法」被收押

曾是萬事達卡副總裁慘淪外送員 阿北放下自尊悲吐原因

5萬坪賣場僅8名安管人員 女學生遭性侵被監視器拍下卻無人發現

