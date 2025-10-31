疑費鴻泰侄子涉詐 騙百戶裝潢捲上億落跑

記者廖奕暘、陳潔慧／新北報導

土城「世界花園」社區，破150戶住戶，集體遭裝潢詐騙1億元。根據調查，主嫌是一名承攬裝潢業務的費姓設計師，也是通緝犯，疑似前立委費鴻泰的侄子。對此，費鴻泰回覆平面媒體稱，家族人口眾多、不認識。

土城「世界花園」社區住戶集體遭詐騙億元。

受害住戶：「我現在要花的錢就更多，因為我等於整個屋頂要拆掉，因為我不曉得他排水管，裝到哪裡去了，電線管，很多東西都沒有，

夢想中的新家現在卻家徒四壁，跟Ｐ小姐同社區新北市土城「世界花園」近150戶都面臨同樣狀況。

夢想中的新家如今卻家徒四壁。

受害住戶：「我9月初的時候，還跟他（設計師）聯絡，好像是9/18我跟他確定一下，那是最後一天，就沒了，什麼都沒了。」

距離完工日已經3個月過去了，卻還是只有簡單油漆，受害住戶聚集大廳和裝修公司開協調會，但是關鍵的設計師卻沒有出席，如今爆出他竟然是名通緝犯。

設計師被爆出竟然是名通緝犯。

通緝查詢系統內這名費姓男子，就是承攬裝潢業務的設計師，更被爆出疑似是前立委費鴻泰的姪子，但他在名片上更改姓氏為吳，去年11月代銷公司在社區大廳向住戶們推薦團購裝修方案，2到4房價格50到150萬，12月大家陸陸續續交付款項，1月開始設計師找藉口說戶數太多忙不過來，工程要延期，原本預計7月完工卻跳票，9月裝修公司傳出倒閉，費姓通緝犯估計捲走1億金額。

費姓設計師估計捲走1億金額。

新北市議員林銘仁：「後來才知道，原來他還是個什麼通緝犯，竟然通緝犯被代銷公司介紹，他來做裝修，我覺得很奇怪。」

不只住戶，受害包商也被費姓設計師騙，他們在住戶牆上貼聲明強調，自己也是受害者。

費姓通緝犯親友：「我們得到的資訊是他被人家詐騙，一、二十年前被騙上億，他爸爸做當舖的，那時候就因為這件事情從沒有背債，弄到最後變成自己身家都墊出去，幫他清償債務。」

實際求證前立委費鴻泰截稿前沒回應，但根據平面媒體報導，費鴻泰表示，家族人口眾多不認識，只是從被詐騙到現在詐騙別人，即使現在被抓到了，受害住戶想拿回款項恐怕還是難。

