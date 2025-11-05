疑起飛失控！美國UPS貨機墜毀機場起火 傷亡不明

美國UPS一架貨機於機場失控墜毀，現場冒出熊熊烈火，黑煙直竄天際，火勢蔓延上百公尺，消防車不斷進行灌救。事發在肯塔基州路易維爾（Louisville）機場，當地時間4日，一架UPS貨機疑似在起飛時失控墜機，由於現場火勢非常大，當局下令方圓八公里的的居民都要留在室內，避免前往事發地點。

警方稱有人受傷，但尚未公布機上人數還有傷亡的詳細情況，初步消息指出，飛機起飛不久隨即墜毀，至於具體原因，UPS和美國聯邦航空管理局已經介入調查。

廣告 廣告

飛機墜毀引發大火，火勢蔓延上百公尺。圖／路透社、CNN

國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

柬埔寨太子集團涉詐騙洗錢！北檢搜索47處拘提25人 扣押45億資產

美國近代最有權勢的副總統 錢尼辭世享壽84歲

陳偉殷開箱福利超狂「大聯盟神卡」！ 全台僅2人擁有