疑路況不熟！6旬婦開賓士衝進金山磺港漁港內墜海溺斃

記者莊淇鈞／新北報導

消防隊及海巡人員到場展開搜救。（圖／翻攝畫面）

家住台北市的60歲的陳姓婦人，前天（24日）凌晨開著賓士車準備前往金山區訪友，但疑因不熟路況加上夜間視線不佳，將車子開進磺港漁港內墜入海裡，轄區消防及海巡人員獲報，雖緊急將陳婦打撈上岸，但陳婦送醫時無生命跡象，經送往金山台大醫院急救後宣告無效。經基隆地檢署相驗，認定為意外事故，已將陳婦遺體發交家屬。

墜海的賓士車被吊起。（圖／翻攝畫面）

據了解，新北市消防局昨天凌晨3時許獲報，金山區磺港漁港有1輛車墜落海裡，經派遣消防隊到場與海巡人員花了1個半小時，把駕駛陳婦從駕駛座上救出時，陳婦已無心跳呼吸，經送醫急救後仍不治。

廣告 廣告

經檢警初步了解，陳婦發生墜海意外前，才剛動完眼部手術，加上監視器拍到陳婦駕車墜海前，曾一度緊急煞車，但疑因煞停距離太短仍墜海，研判應是不熟悉路況，加上夜間視力不佳，才會釀成事故。經檢察官會同法醫相驗後，認定為這起墜海事故為單純的意外，家屬也對陳婦的死因無意見，因此在相驗後，已將陳婦的遺體發交家屬。

更多三立新聞網報導

連鎖酒店積欠裝潢款遭撒冥紙丟雞蛋討債 警逮5惡煞送辦

妙齡女「173叫車」叫車慘遭性侵！惡狼司機辯「想看月亮刺青」遭判8年

用黑袋裝回收物遭拒收 暴走男嗆清潔員「要在警察面前打你」下場曝

基隆八斗子漁港內漁船竄火舌 全面燃燒！6船員跳船逃生

