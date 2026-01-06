疑路燈昏暗護欄太低 女自撞拋飛掛樹身亡

彰化縣 / 綜合報導

彰化大村鄉昨(5)日晚上8點多，發生離奇車禍，一名黃姓女子，下班要從彰化騎車回員林住處時，燈光昏暗自撞路樹，機車卡進路樹和護欄之間，她被拋飛最後掛在樹上，當場失去意識，送醫搶救後仍不治身亡。

機車卡進路樹和護欄之間，騎車的是一名50多歲的黃姓女子，撞擊當下，人車分離，她整個人被拋飛往旁邊的水溝墜落，人掛在路樹枝幹上，頭下腳上，傷勢嚴重。路過的民眾發現，趕快打電話求救，消防人員將她從樹上救下來，緊急送醫，但因為傷勢太重，搶救無效身亡。

彰化交通分隊小隊長許世民：「發生自撞路樹後，黃女跌落溝圳旁的樹上。」

警方表示，騎車的是50多歲黃姓女子，在彰化上班做廚房助手，5號晚上8點多下班要騎車回員林住處，經過這條路，疑似因為路燈燈光不夠亮，沒注意路邊的路樹，自己撞上去後，機車卡進去，她彈起來往水溝拋飛，人掛在樹上。

彰化林厝消防分隊小隊長蘇楚翔：「還沒救上來的時候，她在下面的時候，意識已經有改變，拉上岸之後呈現ohca，立即由91車人員實施急救。」當地居民透露，這條路路燈確實太暗，加上護欄太低，沒有明確的防護設備，警方已經派人前往勘查，要釐清車禍原因。

