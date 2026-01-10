疑路面結冰惹禍！南韓高速公路連3起追撞事故 釀5死20多車受損

南韓西山—盈德高速公路慶尚北道路段多處地點，今（10日）上午發生數起連環追撞事故。（示意圖／翻攝自pexels）

南韓西山—盈德高速公路慶尚北道路段多處地點，今（10日）上午發生3起連環追撞事故，導致至少5人死亡、20多輛車受損。

據《韓聯社》援引警方與消防當局的說法，當天上午6時20分左右，在往盈德方向的南尚州交流道附近，1輛貨車為試圖閃避車輛而撞上護欄並墜落至道路下方。該起事故造成貨車駕駛死亡。其後，該路段接連發生多起連環追撞事故。

在相近時間，往清州方向的南尚州交流道附近，也發生拖車追撞前方車輛後引發的多車追撞事故。其中1輛現代Sonata轎車內的4名乘客，在追撞事故中全數罹難。

警方相關人士表示：「拖車追撞事故與Sonata轎車追撞事故之間是否存在關聯，仍需進一步調查才能確認。」

與此同時，當天上午6時35分左右，在往清州方向的南尚州交流道附近，1輛SUV追撞卡車後再撞上護欄並起火，導致車輛完全焚毀。

警方統計，截至當天上午11時，在西山—盈德高速公路南尚州交流道一帶所發生的多起追撞事故中，累計已有5人死亡，另有多人受傷。其中，造成傷亡的事故共有3起，受損車輛估計達20多輛。

事故影響下，南尚州交流道一帶的高速公路，以及義城郡丹密面第4隧道（Uiseong Danmil Tunnel No.4）一帶的高速公路通行一度遭到管制。

警方與消防當局研判，事故可能因道路上的雨水或積雪結冰，形成結冰路面（又稱「黑冰」，Black Ice）所致，目前正針對事故經過進行詳細調查。

