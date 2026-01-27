疑踢椅背「司機丟包台64線」 政大學霸遭4車輾亡！

新北市 / 綜合報導

新北市中和區台64線，25日凌晨發生死亡車禍！現役鐵警替代役的政大高材生溫姓男子，搭乘多元計程車時疑似因「踢椅背」造成司機不滿，雙方爆發激烈口角，男子在快速道路上被丟包，不明原因倒地，接連被四輛車輾過，當場傷重不治，不過男子為何突然倒在車道，檢方和法醫今（27）日上午進行解剖，釐清死因。

員警VS.肇事駕駛說：「大哥，你有撞到他嗎。」兩輛車停在路肩，一旁車道上，有著大片血跡，原來兩名駕駛表示自己輾到人，救護車緊急趕往現場，但傷者已經傷重不治。

新北市中和區台64線，25日凌晨發生死亡車禍，死者搭計程車，卻被駕駛丟包在快速道路上，遭到四車輾過身亡，記者趙若評說：「溫姓男子在事發當天，就是在文山區興隆路二段，上了這台多元計程車，但當他坐上後座之後，時不時躺下踢車門，又時不時踹了駕駛的後座，導致雙方爆發了激烈的口角衝突。」

身亡的溫姓乘客，是政大雙主修的學霸高材生，去年擔任鐵路警察局替代役，下個月要退伍正在準備工作面試，他和計程車司機當天爆發口角後，司機在台64線上丟包乘客。

而溫姓男子不明原因，倒在車道上，接連被四部車輾過，警方到場時人明顯死亡，肇事駕駛和計程車司機共5人，涉嫌過失致死遭送辦，丟包的林姓駕駛後續得知，乘客身亡自責不已，中和交通分隊副分隊長王俊智說：「該乘客後續遭途經之小客車撞擊不治，經調查後相關車輛駕駛，移送新北地檢署偵辦。」

不過為何男子，會突然倒臥車道，今（27）日檢方會同法醫到殯儀館解剖，將釐清遺體是否有藥物或酒精反應，而家屬得知消息後悲痛萬分，和心愛的兒子天人永隔。









