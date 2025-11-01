疑踩偵查不公開紅線！台中清潔隊員涉貪約談 環保局搶發新聞稿
首次上稿 11-01 23:45更新時間 11-02 06:06
〔記者陳建志／台中報導〕台中市環保局9月傳出貪汙弊案，檢方發現北屯區張姓清潔隊員，涉嫌收受張姓業者賄賂，偏移垃圾車路線，為業者私運廢棄物，規避廢棄物代為清除處理費，未料當時約談還沒結束，環保局就提前發新聞稿曝光案情，遭質疑恐讓隱藏被告有提前串供、滅證機會，而曝光檢察官的「偵查計畫」，已踩到偵查不公開紅線，中檢也已提請「偵查不公開檢討小組」討論中。
台中地檢署今年9月4日指揮廉政署、調查局，針對環保局疑涉貪汙弊案展開搜索，共約談11名嫌疑人與3名證人，偵訊行動直到5日清晨6點才告一段落，但檢方卻發現，4日晚上行動尚未結束，部分媒體已引用環保局發布的新聞稿進行報導，令人錯愕。
當時檢廉行動尚未結束，檢察官仍在複訊還未聲押被告前，環保局就先發布新聞稿曝光案情，表示局內透過GPS行車軌跡查核、行動車影像雲端紀錄等科技監管，查獲北屯區張姓等7名隊員涉嫌長期違法收運垃圾。
環保局新聞稿當時也揭露垃圾車偏離路線142次、張員跨區偏移20次，暗中幫收垃圾，還將不法所得分給其他駕駛、送高粱酒等案情核心，事後發覺不妥才緊急下架。
前檢察官、執業律師林依成表示，偵查不公開的核心概念就是避免妨害偵查目的，意即導致刑事訴訟法中「發現真實」的目的受損，妨害檢察官找出事實的真相，因此在偵查階段不宜有透露相關案情的動作，環保局屬公務機關，是偵查不公開規範的對象，如此的行為確實已可能踩到紅線。
林依成舉例，檢察官在偵辦時，有可能計畫分數波傳喚，第一次只針對基層人員，之後再往上擴大，但提前發布新聞稿曝光相關核心案情，連羈押與否都還沒確定，有可能因此曝光檢察官的「偵查計畫」，讓相關業者和涉案人員，可預判未來的偵查方向，提前進行滅證或串供，將會影響未來的偵辦。
台中市環保局副局長商文麟表示，對於檢方還在偵辦中就發新聞，當時只是單純想要讓民眾了解，清潔隊的清潔車都有裝GPS，如果有偏離路線行駛的狀況，環保局都能掌握，同仁可能因經驗不足和檢方溝通有落差，才會在發新聞前未先知會檢方，此事確實有疏失，但僅是單純個案，絕對不是故意想違反偵查不公開。
更多自由時報報導
台中北屯清潔隊收賄私運廢棄物！檢警二度搜索 1羈押8交保
台中環保局再傳貪污 中檢傳19人1聲押
彰化逆倫慘案！兒持鐮刀狂砍8旬母數十刀鮮血狂噴死亡
世界大賽》道奇逼出G7殊死戰、封王勝率破6成 挑戰隊史142年首見逆襲封王劇本
其他人也在看
90歲色翁伸鹹豬手遭求職女「夾腿抵抗」仍得逞！法院輕判理由曝
高雄劉姓老翁已高齡90歲，並於某協進會擔任理事長，然而他卻被控在辦公室內對著前來求職的A女上下其手，對方不從伸手遮擋，甚至夾緊雙腿，但劉翁還是強行觸摸私處，案經高雄高分院審理後，依強制猥褻罪判處10個月徒刑，但考量他年事已高，因此從輕改判6個月易科刑。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
才被騙30萬！警聯手被害人面交 又被搶3百萬｜#鏡新聞
警方昨天(10/30)下午，埋伏在台北市中山區街頭，與被害人聯手誘捕詐騙車手。沒想到等車手現身，警方一擁而上反遭犯嫌同夥持刀械、棍棒攻擊，導致2名員警受傷，而被害人拿來設局的300萬真鈔，還當場被搶走。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
天倫悲劇！ 8旬母勸架遭親兒子持農用鐮刀狂砍
中部中心／李文華 彰化報導彰化縣驚傳逆倫慘案！10月30日晚間，鹿港鎮1名56歲男子，疑似因為不滿母親和朋友聊天聲音過大，竟情緒失控，持刀砍殺81歲母親，導致老母親倒在血泊中，當場失去生命跡象。救護車接獲報案，趕抵現場，因為傳出，有命案發生，天倫悲劇！ 8旬母勸架遭親兒子持農用鐮刀狂砍（圖／翻攝畫面）事發就在彰化鹿港，10月30日晚間10點左右，一名50多歲謝姓男子，疑似因為不滿母親和朋友在客廳聊天聲音過大，心生不滿，突然情緒失控，大聲咆哮趕人離開，同時還拿起除草用的鐮刀，攻擊80多歲母親，導致致母親全身多處刀傷，失血過多，當場沒有呼吸心跳。鹿港分局副分局長蔡肇駿：「經救護人員到場以後，確認已無生命跡象，本分局員警，當場依現行犯將謝姓男子逮捕，全案依傷害直系尊親屬罪，家庭暴力及毀損罪嫌，移送彰化地檢署偵辦，並通報社政機關，相關單位介入處置。」悲劇! 8旬母勸架遭親兒狂砍 當場無呼吸心跳（圖／民視新聞）鹿港警分局接獲報案後，立即派員趕赴現場，將謝姓男子當場依現行犯逮捕，但詳細事發原因，作案動機，都還需由警方調查釐清。《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：天倫悲劇！ 8旬母勸架遭親兒子持農用鐮刀狂砍 更多民視新聞報導男清潔員上班第1天未訓練 駕車誤踩油門害死同事下慘曝迪士尼爆連環死亡事件！恐怖巧合曝光持刀砍母50多刀！彰化逆倫慘劇 老母勸阻兒子竟遭殺害民視影音 ・ 10 小時前
雲林警破獲＂外籍車手團＂ 7車掛假牌.12人遭收押
中部中心／綜合報導雲林警方分析車手動態，發現一個由越南籍人士組成的車手團，幕後老闆還提供了7部懸掛別人車牌的車輛，提供成員交叉使用，降低被捕風險，警方一舉查獲12名犯嫌，通通遭法院裁定收押。另外刑事局中打，發現有詐欺集團以假檢警手法，同時勾結合法仲介，以協助辦理房屋抵押為由，詐取被害人房產。小巷子內，支援警力，一路小跑步，朝目標前去，只見一名男子，被壓制在地，同時還大哭求饒。雲林警破獲＂外籍車手團＂ 7車掛假牌.12人遭收押（圖／翻攝畫面）同時間，不同地點，警方兵分多路，展開追緝行動。雲林縣警方日前分析車手動態，鎖定轄內多處ATM，展開追緝行動，發現有一個外籍車手集團，成員眾多，分工細膩，並且十分小心謹慎，幕後老闆提供7部懸掛了他車車牌的車輛，讓集團車手可以在外出提領時，交叉使用，藉此躲避查緝，另外在台中，也有逮人畫面。詐團＂勾結仲介＂詐取房產 共逮10名犯嫌.查扣贓款逾114萬元（圖／翻攝畫面）一名男子，雙手被上銬，坐在地上，靜靜的看著，一旁員警清點贓款及證物，刑事局中打在分析專業技職人士涉詐情資時，發現有詐欺集團以假檢警手法，實施詐騙，更是進一步，勾結貸款仲介，以協助辦理房屋抵押貸款為由，再次行騙，讓被害人，不但沒了錢財，連房產，也通通被騙走。10名犯嫌，警詢後，全依涉嫌詐欺等罪，移送偵辦。原文出處：詐團橫行！雲林警破獲「外籍車手團」 台中詐團「勾結房仲」騙取房產 更多民視新聞報導詐團冒充地檢署長官！老翁險失400萬 中壢警埋伏人贓俱獲騙變搶！ 車手誘騙面交竟大街搶劫 奪走3.5萬現金「死轉手」躲查緝! 人頭帳戶簿卡藏草叢、交通錐民視影音 ・ 1 天前
囂張! 20歲女子"排氣管改管.翹車牌" 遭警攔下開罰
民視新聞／綜合報導有夠囂張！一名20歲妙齡女子，凌晨騎機車，排氣管發出轟隆隆噪音，引起警方注意，攔查時發現，除了疑似改裝排氣管，還發現車牌翹牌，置物箱內還找到，車牌套，上面印著，反正你們也抓不到我，警方看了好氣又好笑，依法開出罰單！機車發出排氣管噪音，騎士被警方攔下。被警方攔下的是一個年輕小女生，警方發現她的車，似乎都有動過手腳。違規項目可不只翹牌跟後照鏡兩項，有員警發現，就連大燈也沒裝。機車騎士疑似違法改裝排氣管遭警方攔下，要求驗車。（圖／民視新聞）警方接著打開坐墊下的置物箱，赫然發現裡面竟然還有車牌套，上面著印著，反正你們也抓不到我，還有一牌F開頭的英文不雅字樣。唉唷，年輕人太嗆了啦，你看，現在還是被抓到了吧！第五分局四平派出所副所長蔡柏彥：「於崇德路二段發現一部機車，高速行駛且排氣聲浪異常，遂上前攔查，經查該機車除疑似改裝排氣管外，另涉及車牌上翹、改裝燈具，及後照鏡規格不符等違規情事。」年輕人改裝機車，還在車上貼標語，再怎麼囂張還是被警方依法開單！（圖／民視新聞）這些違規中，最大宗的罰單，就是翹牌，只要未依指定位置懸掛，可能就會被視為無法辨識，罰單三萬六千元，警方呼籲民眾不要以身試法！原文出處：囂張! 20歲女子"排氣管改管.翹車牌" 遭警攔下開罰 更多民視新聞報導20歲女騎士囂張炸街 車上驚現「挑釁字眼」遭警開罰獨居老人外出住家遭闖空門 保險箱遭竊損失240萬香消玉殞！坣娜肺腺癌辭世「已入土為安」 追思會12/14舉行民視影音 ・ 1 天前
控「老密醫」私售抗生素！女兒駁：無醫師、僅賣保健食品
台南關廟一處鐵皮屋工廠被網友控訴是「密醫」據點，自稱「林老師」的人宣稱能治療各種疾病，要求自費購買藥物，花了2400元竟都是處方用藥的抗生素！衛生局表示，近幾年陸續接獲檢舉，目前已由檢調單位介入調查。被指控者的女兒否認有醫師或診所，強調他們只是銷售保健食品，曾因客人要求購買抗生素而被衛生局開罰。究竟真相為何？引發各界高度關注。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
「全台最大黃牛」夫妻又被抓 高價轉賣GD演唱會門票夫遭羈押禁見
曾因轉賣周杰倫演唱會門票被起訴的「全台最大黃牛」夫妻檔劉旻岳、張依萍，竟又重操舊業！兩人利用韓星權志龍（G-DRAGON）7月來台開唱，再度以程式搶票、高價轉售牟利。台北地檢署日指揮刑事局兵分三路搜索，拘提劉、張及助理林韋德到案，昨移送北檢複訊，張依萍15萬元交保、林韋德5萬元交保，劉旻岳則被聲押禁見，北院今（1日）已裁准。鏡報 ・ 20 小時前
剛申請保護令就遭前夫攻擊！ 女子被滅火器、畚箕砸頭
即時中心／温芸萱報導高雄大寮區黃姓女子前（29）日晚間申請保護令後，剛離開派出所即遭前夫洪男尾隨攻擊，洪男持滅火器及鐵製畚箕猛砸黃女頭部，造成黃女重傷送醫。洪男行凶後15分鐘自行投案，警方依殺人未遂、傷害及違反家庭暴力防治法移送檢方偵辦，檢方聲押獲准。高雄大寮區29日晚間發生一起駭人案件，一名黃姓女子剛到派出所聲請保護令，不料才離開不久，就遭前夫持滅火器與鐵製畚箕狠砸頭部，黃女頭部受到重創、血流不止，送醫搶救後仍傷勢嚴重。警方調查，59歲洪姓男子與54歲黃姓女子為離婚關係，雙方仍在同一處工作，疑因工作瑣事爆發口角，當天下午曾發生拉扯衝突，警方趕到時雙方已分開，黃女並到派出所申請保護令及提告傷害。然而警方受理完案件後不到兩小時，晚間7時24分便接獲報案，指大寮區民揚街有打架事件，員警趕抵現場，發現倒臥血泊的黃女，頭部撕裂傷明顯，兇嫌正是她的前夫洪男。洪嫌犯案後駕車逃逸，但僅15分鐘後即於晚間7時40分主動前往派出所投案。警方調閱監視器畫面，確認洪嫌尾隨黃女返家後持滅火器猛擊，再用鐵畚箕攻擊頭部。全案訊後，警方依傷害、殺人未遂及違反《家庭暴力防治法》等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。檢方考量犯案手段兇殘、再犯之虞重大，向法院聲請羈押，經法官裁定收押。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：快新聞／剛申請保護令就遭前夫攻擊！ 女子被滅火器、畚箕砸頭 更多民視新聞報導吳怡農肩關節唇撕裂傷 今帶傷赴中央黨部交表「爭選台北市長」再對決蔣萬安還在抝？稱普丁不是獨裁者挨轟 鄭麗文：他是一票一票選出來的「廚餘湖」現形！台中掩埋場滲流恐波及烏溪 王婉諭：盧秀燕停止閃躲民視影音 ・ 1 天前
男子酒醉毆打女友還攻擊警 慘遭「過肩摔」壓制
社會中心／黃國誠 黃柏榕 新北市報導酒後和女友起爭執，不但朝女友動粗，還向員警揮拳！新北市八里區一名男子，在外喝醉酒，女友前往接他回家，但男友卻不願意，堅持要在街頭閒晃，兩人起口角，醉男當場毆打女友，警方獲報到場，失控的男子，竟朝員警揮拳，當場遭到過肩摔，壓制送辦。「警方vs.嫌犯。」喝醉男子涉嫌朝員警揮拳，立刻被施以大外割，瞬間跌趴在地，第一時間被他毆打的女友，則是坐在騎樓前，不斷摀著臉，似乎還疼痛不已，新北市八里區，傳出有男子酒後打人，員警獲報到場，只見黑衣男先朝趕來的員警出拳攻擊胸部，還不斷進逼，員警展現公權力，當場將他過肩摔，壓制在地。蘆洲分局偵查隊警務員李延昱表示「至八里區華峰三街處理糾紛，員警到場了解狀況時，現場一名酒醉男子，竟向員警揮拳。」醉男和女友爭執後毆打女友 警到場也遭男子攻擊（圖／民視新聞）根據了解，26歲的葛姓男子，30日下午在外喝完酒，似乎因為酒醉，女友準備接他回家，但男子卻寧願在外頭閒晃，兩人發生爭執，男子當場朝女友揮拳，造成女友臉部、手腳多處挫傷，派出所所長到場處理，也挨了對方一拳，當場依妨害公務送辦。蘆洲分局偵查隊警務員李延昱表示「導致員警受傷，立即將其逮捕，警詢後依傷害及妨害公務等罪，移送士林地檢署偵辦。」男子涉妨害公務遭壓制 女友也提出傷害告訴（圖／民視新聞）酒後不分青紅皂白，還把員警當作出氣筒，女友在家人勸說下，也針對動手的男友提告傷害，醉男一併吃上官司。《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：醉男毆打女友還攻擊警 慘遭「過肩摔」壓制 更多民視新聞報導林森北水餃名店老闆曾是竹聯堂主！白目醉漢砸店被追砍遇醉漢搭車髒話連篇還投訴 客運司機嚇壞當場報警盜採砂石下場超慘！最重可處無期徒刑 經濟部出手修罰則全說了民視影音 ・ 1 天前
桃園客運司機毆高中生遭起訴 檢揭「二度解職」黑歷史
22日在桃園市，因為懷疑學生上車投錢不足，遭羞辱後當街對學生動手的的客運劉姓司機，後續檢方火速偵結起訴，檢方調查發現，這名劉姓駕駛過去就曾因為態度不佳、駕駛行為違規等原因兩度遭公司解職，但他仍不思悔改...華視 ・ 18 小時前
求刑7年沒在怕！ 黃牛夫妻檔趁「案件審理期」再犯
台北市 / 綜合報導 黃牛夫妻檔靠著賣黃牛票，狂撈千萬，吃香喝辣。沒想到踢到鐵板， 上一案才剛 被檢方求處七年。但似乎沒有讓他們反省收斂，反而在案件審理期間，又再度犯案，雖然 這次 先生遭到收押，但太太的交保金卻比前一次還要低。律師指出，因為前一案判決尚未出爐，只能算再犯，無法構成累犯，因此這次再犯，恐怕無法以此加重其刑。入住星級酒店，忍不住拿起手機狂拍，黃牛夫妻檔生活優渥，經常帶小孩出國旅遊，張姓女子還發文炫耀，花錢買日本遊樂園，超級VIP免排隊，靠著賣黃牛票吃香喝辣，就連被逮還是在五星級飯店，夫妻倆先前搭了周杰倫演唱會順風車，賣黃牛票狂撈千萬，事件曝光，先生被裁定70萬元交保，太太則是20萬元交保，但這次先生被羈押，太太卻只15萬交保，比上次還要低。周杰倫《告白氣球說：「親愛的，愛上你，從那天起。」甜蜜的很輕易，黃牛夫妻靠著賣黃牛票，賺得盆滿缽滿，交保會考量涉案手法或經濟狀況，但就怕案件審理尚未定讞，這個空窗恐怕也成了灰色地帶。非本案律師黃柏榮說：「因為文創法部分剛起訴也還沒有判決，確定累犯的要件是需要執行後，仍然再犯的情形，才可能構成累犯，因此本案的狀況，恐怕沒辦法用累犯來加重其刑。」過去兩人涉犯刑法以及文創法，檢方建請法官提高刑度，希望能殺雞儆猴，但短時間再犯，根本不把法律放在眼裡。 原始連結華視影音 ・ 15 小時前
提300萬釣面交！ 車手驚覺有埋伏 棒打警搶錢逃逸
台北市 / 綜合報導 有民眾發文，昨(30)日下午在台北市中山區直擊搶案，還有一群好心人聯手壓制犯人，但事後發現是警方埋伏要逮捕面交車手！一名被害人先前被騙30萬向警方報案，警方請他約車手出來面交，被害人提了三百萬，沒想到面交時，車手發覺有異，三名同夥拿了錢開車逃逸。雖然四人陸續落網，但三百萬鉅款至今下落不明。員警埋伏在柱子後，下一秒人行道上一陣混亂，黑衣車手在壓制前的最後一刻，將包包死命往前扔，另一人持球棍衝出來，直接往員警身上打，之後搶走包包，上車後連車門都沒來得及關，油門一踩逃離現場，從另個角度看，車手將員警撞倒，一旁的灰色轎車接著開走，兩名員警因此掛彩，驚險過程民眾一度以為是搶案。目擊民眾說：「有民眾在說是不是搶劫，可是又不太像，我們那時以為是，類似像暴力討債，所以我們就趕快有同仁就趕快報警，他(車手)被壓倒在地之後，他就有被上銬，那我們才發覺好像跟我們想像的不太一樣。」事發生在昨日下午四點多台北市中山區民權東路，被害人被詐騙30萬報案，警方要被害人再約面交埋伏，被害人提領三百萬，面交時車手發現行跡敗露，把錢丟給同夥逃竄，目前4名嫌犯全被逮，唯獨現金下落不明。車手當場被逮，而他早先一步丟出的袋子，裡面裝的300萬全部是真鈔，警方連夜追查在新竹找到車子，有球棒有槍枝，但怎麼找就是找不到300萬現金，這下被害人更傻眼了。資深刑警說：「一般來說基於安全考量會使用假鈔來交易，也就是跟真鈔一模一樣的玩具紙鈔來交易，避免發生危險。」先前警方有建議，是否換成一半假鈔，但最後還是全真鈔上陣，沒想到在眾目睽睽下，錢被搶走，如今警方只能多加把勁扳回一面。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
臉上無光!警方設局逮車手 被害人300萬遭搶4嫌1仍在逃
社會中心／莊立誠 蔡承翰 台北報導光天化日當街行搶嗎？網友PO文，說在民權東路三段目擊當街行搶，後來發現其實是5名便衣刑警設局埋伏抓詐騙集團。沒想到，四名詐團成員有三人趁亂逃走，被害人帶來面交的300萬元現金也被搶走。而且至今只抓回兩人，至今還有1人在逃。身穿黑衣、黑褲的男子，躲在柱子後。人行道上突然衝出一名穿著黑色短褲的男子，頓時間，所有人衝上前，把男子團團包圍。下一秒，男子把一袋黑色包包，往車道丟了出去。只見男子被壓在地上，動彈不得，但他已經趁著混亂之中，把得手的贓款，交給一旁接應的同夥。另外三名嫌犯趕緊駕車，逃離現場。民視記者莊立誠﹔「當時雙方人馬爆發激烈衝突，一名男子被壓制在地，讓附近民眾一度以為，是發生搶案。」目擊者表示，外面好像有人在吵架，那時候就想說(衝突)好像滿嚴重的，我們就稍微偷看一下，發現怎麼有人一直被打，我們那時候以為類似是暴力討債。員警埋伏面交失敗，被害人300萬元當街遭搶。（圖／民視新聞）目擊者一度還誤以為發生搶案，原來是警方埋伏追捕車手。台北市中山區，週四下午四點多，一名40多歲的被害人，誤信虛擬幣投資陷阱，陸續被騙走30萬元，驚覺不對勁報警。還大膽再拿出300萬現金，配合警方設局抓車手。只是出動了5名刑警埋伏面交，卻有三人趁亂逃走，甚至就連300萬，也被搶走。目擊者說，他被壓倒在地後，就有被上銬，我們才發覺好像跟我們想像的，可能不太一樣，有點像是在抓車手，因為那時候把他壓倒在地，那個刑警就一直在喊說錢呢錢呢，錢到哪裡去了。員警埋伏面交失敗，被害人300萬元當街遭搶。（圖／翻攝畫面）4名嫌犯當中，有2名未成年，目前追出贓車被丟在新竹山區，警方目前再抓到兩人。車手當街行搶，當著員警面前搶走300萬元，恐怕也讓警方臉上無光。原文出處：警臉上無光！設局逮車手反被劫 300萬遭順走1人仍在逃 更多民視新聞報導婦人被騙6千多萬 第14次領1千多萬被行員擋下「死轉手」躲查緝! 人頭帳戶簿卡藏草叢、交通錐AI巡防辨識系統示警 科技助攻警查獲偽牌車犯嫌民視影音 ・ 1 天前
假檢警聯手貸款仲介 騙「房產抵押」詐逾1.5億元
刑事警察局中打破獲詐騙集團，以「假檢警」方式騙被害人的個資，進而再聯手貸款仲介，誘騙被害人抵押房產，再將所有錢全騙光，其中一名60歲廖姓貸款仲介，一人不法獲利高達613萬元。 #貸款仲介#房產抵押#假檢警東森新聞影音 ・ 1 天前
酒駕男開法拉利遇路檢心虛 高架上大迴轉想逃｜#鏡新聞
北市大安區今天(11/1)凌晨發生一起拒檢逆向事件，當時駕駛結束酒局後，開著跟朋友借來的法拉利載女友回家，途中遇到警方臨檢，駕駛當場心虛直接迴轉落跑，最終被警方當場逮捕。並驗出酒測值高達0.4毫克，全案後續也被警方，依公共危險罪移送。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 17 小時前
感情糾紛! 女當街遭搶還被毆 嫌犯替友報復脫序變搶劫
社會中心／綜合報導新北市永和上個月14日，驚傳一起金項鍊搶案，警方深入追查，意外發現竟是感情糾紛引起！被害人日前和另一半分手，大吵之下還揚言要給另一半的妹妹好看。妹妹向朋友訴苦，找來了劉姓嫌犯幫忙，原本只是埋伏噴辣椒水、打一頓教訓，但劉姓男子卻臨時起意，搶走價值二十萬金項鍊，成了強盜案。發生在上個月，范姓女子站在永和福和路，自家附近的路口滑手機，突然後方出現一名男子，朝她噴灑辣椒水，甚至還出手痛毆頭部，讓她無力反抗，癱軟倒地。之後男子甚至還一把抓走，她脖子上的金項鍊逃逸。追查監視器，發現嫌犯多次變裝，一下戴著灰色棒球帽，沒多久現身又帶著白色棒球帽，頻繁進出捷運製造斷點，金項鍊則被變賣得手近二十萬。原以為是單純搶案，但警方深入追查，背後竟是感情糾紛而起。永和分局偵查隊長李翊凡表示「揮拳攻擊並搶奪黃金墜鍊案，歷經半個月縝密追查，發現非單純強盜案，疑與感情糾紛有關。」警方vs.劉姓嫌犯「警察警察，不要動趴下。」嫌犯埋伏被害人住處附近 全因感情糾紛被教唆報復教訓被害人（圖／民視新聞）員警破門，來到劉姓嫌犯住處逮人，而嫌犯會動手打人，全因是被教唆出氣。根據了解，被害人范姓女子，最近剛和另一半分手，雙方鬧得並不愉快，范姓女子最後撂話表示，要找人給對方妹妹好看。妹妹跑去跟江姓男子訴苦，江男再找上劉姓嫌犯和另一名張姓男子，幫忙報復出氣，明明只是策畫教訓對方，沒料到劉姓嫌犯竟臨時起意行搶。永和分局偵查隊長李翊凡表示「在專案小組鍥而不捨，調閱監視影像及分析作案軌跡後，迅速逮捕行兇嫌犯，並擴大追查幕後教唆共犯，於10月30日將涉案五名嫌犯，全數查緝到案。」劉嫌臨時起意行搶 劉嫌（左）和張嫌（右）涉犯強盜遭收押（圖／民視新聞）劉姓嫌犯脫序演出，搶來的錢，全都拿來自己花用，因為涉及強盜，連同策劃犯案的張姓嫌犯，一併收押禁見，幕後主使者江姓男子，以及兩名當事姊妹，也通通被帶回偵辦。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：感情糾紛！女當街遭搶還被毆 嫌犯替友報復脫序變搶劫 更多民視新聞報導詐團黑吃黑? 車手面交500萬 遭同夥「自導自演」搶走臉上無光!警方設局逮車手 被害人300萬遭搶4嫌1仍在逃掉漆! 警拿"300萬現金"誘捕車手遭劫 3匪落網1在逃民視影音 ・ 12 小時前
獨家》醫院停車場大亂鬥！ 5人圍毆1男 女拿球棒猛K頭
南投竹山一家醫院停車場，上午將近九點左右，發生兩派人馬鬥毆衝突，五打一圍毆，其中一名女子還拿出球棒，朝男子頭部猛打，兩人掛彩受傷，警方到場後了解，原來被圍毆的男子和拿球棒的女子已經離婚，為了家人生病發生口角，進而引發肢體衝突。 #圍毆#南投竹山#醫院停車場東森新聞影音 ・ 9 小時前
方便當隨便？ 毒販「寄生」住姊家 房間變毒品分裝工廠
毒販黃姓男子利用親姊姊的同情心，將被收留的房間變成毒品分裝工廠，最終被警方查獲。這名41歲無業男子因姊姊憐憫而獲得住所，卻在房間內設立大型分裝設備，製作毒咖啡包、一粒眠等毒品，總市值超過700萬元。警方攻堅時發現，這名男子不僅在房內分裝毒品，還將成品藏於轎車內，透過通訊軟體進行交易。姊姊身為一般上班族，平時不進入弟弟房間，對此情況毫不知情。TVBS新聞網 ・ 8 小時前
不甘雙胞胎姊被分手！少女撂人教訓她舊愛 打手臨時起意搶金項鍊
新北市1名23歲范姓女子，10月中旬遭人當街痛毆，還被搶走黃金項鍊，警方循線逮捕3男2女，始知起因竟是感情糾紛，警方訊後將3男依強盜及傷害罪嫌移送法辦，2名少女則移送新北地院少年法庭審理。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
借超跑帥一波! 酒駕男載女友遇路檢迴轉卡路中
社會中心／莊立誠 劉毓琦 台北報導開超跑帥一波，卻狼狽進警局！今天凌晨4點多，台北市有男子，跟朋友約在東區喝酒狂歡。結束後，開著一輛借來的，新車要價1千3百多萬的法拉利超跑，載女友準備回北投住處。行經建國高架時，遇到路檢，嚇倒當場迴轉，最後整輛車卻尷尬卡住進退兩難。眼前這名身穿灰色上衣、全身刺青的男子，被員警團團包圍，他還不斷掙扎，大聲咆哮，還一度企圖，想要逃跑。只見男子被壓制在地，動彈不得。他渾身散發濃濃酒氣，遭員警上銬。原來他看到酒測路檢，心虛想逃，當場被警方逮個正著。事發就在1號凌晨4點多，台北市大安區建國高架道上。31歲的薛姓男子，跟朋友約在東區一間酒吧，喝酒狂歡。結束後，他開著跟朋友借來，新車要價一千三百多萬的法拉利超跑，載著女友要回北投住處。結果好巧不巧，就在半路，遇上酒測路檢。駕駛一度還想迴轉，躲避臨檢。卻疑似不熟悉車況，導致整輛車就這樣卡在路上，進退兩難。男子開超跑酒駕，卡在路中央當場遭逮。（圖／翻攝畫面）大安警分局敦化南路派出所所長呂政隆表示，薛姓男子身上散發出濃厚的酒氣，經過檢測駕駛薛姓，酒精檢測值為每毫升0.40毫克，所以當場予以逮捕。全案訊後，依公共危險罪嫌，移請台北地檢署偵辦。根據了解，駕駛酒測值達0.40毫克，一旁喝醉的女友因為不配合臨檢，也連帶依道交條例"連坐罰鍰"，處最高1萬5千元。原本想開著跟借來的超跑，帥一波，沒想到下場卻是，狼狽進警局。男子開超跑酒駕，卡在路中央當場遭逮。（圖／翻攝畫面）原文出處：借超跑帥一波! 酒駕男載女友遇路檢迴轉卡路中 更多民視新聞報導花蓮女酒駕無照載5未成年 撞樹跌溝1童鬼門關前走一回立院三讀後「無照駕駛」罰更重！汽車最高罰6萬、機車3.6萬最小僅7歲！花蓮女「無照又酒駕」載5未成年自撞路樹 男童命危搶救中民視影音 ・ 17 小時前