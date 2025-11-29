疑身體不適釀禍 六旬婦駕車追撞三騎士

記者王勗／台南報導

廿八日上午安南區長溪路發生連環撞事故，六十多歲的劉姓婦人疑因身體不適，追撞前方停等紅燈的三名女騎士，三人人車倒地、其中兩人擦挫傷，經送醫幸無大礙，初步調查四人酒測值均為０，劉女後續因不適就醫，本案尚無當事人提告，如提告全案也將朝過失傷害偵辦，事故原因待調查釐清。

廿八日上午七時許，劉姓婦人駕駛汽車沿長溪路三段北往南方向行駛，行經鎮安路口時，從後方追撞前停等紅燈的三名機車騎士簡女、鄭女及陳女。而根據監視器畫面顯示，劉副駕駛車輛於路口前原已慢慢減速準備煞停，卻突然加速前行，三名騎士遭撞當場人車倒地，所幸並未遭轎車輾過。

救護人員協助傷者送醫，肇事駕駛劉婦也因身體不適自行就醫。(讀者提供)

警方與救護人員獲報到場，協助兩名受傷騎士送醫，劉女後因不適自行就醫。初步調查，劉女持有適格駕照，四女就測值均為０，目前本案尚無當事人提出告訴，警三分局交通分隊表示，後續將依相關規定依法後續處理，事故原因待進一步調查釐清。