疑身體不適！駕駛失控連撞3車翻覆 鏡頭君也遭殃
一名59歲林姓駕駛行經新北市新莊環漢路新海橋下時，疑似因身體不適而失控撞車，造成嚴重事故。事發於9日下午3時許，這名男子駕駛黑色轎車往樹林方向行駛時，車輛突然向右偏移，撞上路邊停放的車輛後翻覆，並波及路燈和另外兩輛車，駕駛受困車內。
根據監視器畫面顯示，這名林姓駕駛當時正沿路直行，但車輛突然開始向右偏移，隨後猛烈撞上路邊停放的車輛。撞擊的衝擊力道導致他的車輛翻覆，同時還撞毀了路燈並波及附近的兩輛車，甚至連路邊的指標都被撞歪。事故發生後，現場立即有救護車和消防車趕到，救護人員小心地將受困在駕駛座的男子救出並送上擔架，緊急送醫治療。
林姓駕駛當天疑似是要前往新莊附近的工廠查看，沒想到在行駛途中身體突然感到不適，接著就發生了撞擊事故。這起意外不僅造成他的車輛翻覆，還讓他被卡在駕駛座無法動彈，同時也波及了路邊的三輛車。
警方迅速處理現場，出動拖吊車協助清理，整起事故在不到半小時內就恢復了通車。警方調查顯示，這名駕駛的酒測值為0，駕照也是正常有效的。送醫時他的意識仍然清楚，但詳細的傷勢情況仍需等待醫院的進一步評估。當身體感到不適時，應立即靠邊停車休息，切勿勉強繼續行駛。否則依但失控，不僅危及自己安全，也可能傷及無辜。
