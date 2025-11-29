疑身體不適！ 6旬婦「減速後暴衝」 2女噴上引擎蓋重摔

白色自小客車在接近路口準備停等紅燈時，看到紅燈已經減速，但卻疑似身體不適車輛突然暴衝，撞上三部機車，其中兩名騎士噴上引擎蓋。（圖／畫面提供 吳家隆）

台南一名63歲女駕駛，行經安南區一處路口時，看到紅燈已經減速，但卻疑似身體不適車輛突然暴衝，撞上三部機車，其中兩名騎士噴上引擎蓋，被迫推著前進又翻滾重摔在地，兩人擦挫傷送醫，驚險瞬間嚇壞所有用路人。

白色自小客車在接近路口準備停等紅燈時，速度確實已經減慢並開始滑行，但突然間猛烈加速，如同保齡球一般撞倒前方的機車。兩名女性騎士被撞飛至引擎蓋上，其中一名穿著白衣的女子先重摔在地，另一名穿著黑衣的女子則被車輛繼續向前推行，最後整個人翻滾摔落並在地上滾了數圈，當場倒地不起。附近一位民眾表示，聽到很大的撞擊聲才跑出來查看，發現有人躺在地上。

事故現場一片混亂，機車零件散落各處，女騎士的鞋子也被撞飛。救護人員迅速抵達現場後，只見白衣女子坐在地上等待救援，而身穿綠色衣服加上背心的肇事駕駛也受了傷，同樣被送上救護車。

台南市第三分局交通分隊小隊長吳仲福表示，經初步調查，本案屬於過失傷害，當事人均尚未提出告訴，分局將依相關規定依法後續處理，事故原因也由警方持續釐清中。

警方調查顯示，肇事的劉姓婦人並沒有酒駕情形，事發前她確實有踩煞車且車輛幾乎要停下，但卻突然釀禍。雖然確切原因仍在調查中，但值得慶幸的是，三名被撞的女騎士都沒有生命危險。這起事故再次提醒民眾，行車時應隨時注意身體狀況，以避免類似意外發生。

