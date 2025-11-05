疑車速過快！台74線轎車悚撞工程車 幸好工人未在車上
台中台74線發生驚險車禍，一輛休旅車疑似車速過快，撞上停放在內線道的工程車，休旅車車頭全毀，幸好當時工程車上沒有人，沒有造成傷亡，詳細肇禍原因仍有待調查釐清。
夜色中，一台黑色休旅車停在橋面上，周圍用三角錐團團圍住。車頭部分，引擎蓋被掀起，零件全都裸露在外，車門都被擠壓到外翻，整台車近乎全毀，現場一片狼藉。
另一旁，工程車也因為強大撞擊力道，整台橫在路中央，其他車輛只能紛紛繞道而行。
驚險車禍意外，發生在11/5台中台74線，東向往太平13.5公里處，當時道路內側工程車正在進行施工，沒想到休旅車疑似因為車速過快，直直衝撞上工程車。警方獲報後趕緊到場，所幸當時工程車上並沒有工人，否則要是被撞上，後果不堪設想。
而肇事的休旅車駕駛，意識清楚，身體有擦撞傷，被送往醫院治療，警方後續針對駕駛實施酒測，確定沒有酒駕。至於詳細肇事原因還有待警方調查釐清。
更多東森新聞報導
太危險！男女騎車上演「機車便當」19秒畫面曝
新／悚！新北女墜橋「漂在河上」 畫面曝光
第1天托嬰就出事！樹林2月大女嬰全身發紺猝死 保母過失致死送辦
其他人也在看
一台車、一座城，都市短跑新選手！我與宏佳騰Coopop 01同城日常的小冒險。
當微型電動車遇上繁忙都會，通勤不再是負擔，而是樂趣。作為一名汽車媒體編輯，這次試騎宏佳騰Coopop 01，讓我對日常短程代步多了一層新認識。它的靈巧身形與機動性能，頗與都市生活節奏相契合，越騎越有感，確實是「城市玩家」的好夥伴。輕巧有型，街頭穿梭輕鬆自在？Coopop 01為宏佳騰首款微型電動車，專為都會短程通勤設計，車身極為小巧，全長約1,420mm，軸距997mm，且不含電池重38.5公斤，座高735mm，任何身形騎士都能輕鬆駕馭。採用輕量化鋁合金車架搭配高效省電的無刷輪轂馬達，搭配輕盈起步及700W動力。外型走呆萌帥氣路線，LED頭燈造型被形容有點類似電影《瓦力》的風格，十分討喜。車體管架設計與電池置於底板，讓置物空間實用，還有USB充電孔和Keyless免鑰匙功能，整體設計符合都市機動性需求且具備便利安全配備。騎上宏佳騰Coopop 01的那一刻，真的有種「這輛微電車真是城市短程通勤的秘密武器」的感覺。它身形小巧，輕盈的鋁合金車架讓我感覺彷彿一隻輕巧的舞者，在台北市的巷弄和街頭自由穿梭，完全不卡卡，這在日常生活中非常實用。平常從家裡到捷運站，或是到附近超市、咖啡館拿個外帶，這CARLINK鏈車網 ・ 1 天前
騙錢又炫富！太子集團遭扣2億布加迪「山豬王」 全球500輛、全台僅2輛
美國司法部日前正式起訴太子控股集團（Prince Holding Group）董事長陳志，指控他在柬埔寨涉及跨國電信詐騙與洗錢，連台灣分支也難逃制裁。北檢接獲情報後出手搜索，查扣在台資產與豪車多達26輛，其中最驚人的是身價高達2億多元的超跑之王Bugatti Chiron，台灣已知僅有二輛。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
福特執行長警告：中國恐讓美國汽車公司全數破產
汽車產業正面臨前所未有的全球競爭，福特汽車執行長Jim Farley警告，中國汽車製造商的崛起恐怕將對美國汽車產業構成毀滅性威脅。Farley指出，中國品牌在電動車領域的發展速度與技術優勢，已遠遠超越大多數西方車廠，而這股浪潮若無有效防範，可能讓「每一家美國車廠走向滅亡」。這樣的言論，不僅反映了汽車產業的結構性改變，也揭露了中美之間在技術與產能上的激烈競爭態勢。福特執行長嚴正警告，若是美國品牌再不試著在技術方面突破，可能很快就會被中國品牌擊敗。Farley認為，中國汽車品牌所構成的挑戰已超越1980年代日本車廠席捲美國市場的時期。他指出，中國目前已有足夠的生產能力，足以供應整個北美市場，若進軍美國市場，極有可能讓現有的美國車廠全數出局。這與當年日本尚未具備如此規模化產能的情況大不相同。Farley甚至以自己日常駕駛小米SU7為例，說明中國品牌在實用性與科技融合上的實質優勢。他直言：「這次的情勢與當年日本車潮類似，但卻是加了類固醇的版本。」 在技術層面，Farley表示，中國品牌的車載科技已處於領先地位，無論是華為還是小米，都已經讓中國車款的數位體驗遠超西方同業。他指出，進入中國車款時，Carture 車勢文化 ・ 1 天前
太子集團遭扣45億資產！驚見200萬「布加迪兒童玩具車」嘆錢多到隨便花
柬埔寨華人陳志掌控的「太子集團控股（Prince Group Holdings）」因涉嫌跨國詐欺與洗錢，被美國聯邦檢察官起訴。台北地檢署接獲美方情資後迅速出手，在台灣查扣多達45億元資產，而最吸睛的莫過於豪宅車庫內那一整排超跑陣容，總價突破5億元。除了Bugatti、Lamborghini、Ferrari等限量神獸外，辦案人員更傻眼發現，裡面竟還停著一台價值超過200萬元的「兒童電動玩具車」。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
Honda 全新入門 SUV 特仕亮相！專屬套件強化越野風格 售價同步揭曉
Honda 近日在印度為全新入門休旅 Elevate（日規稱 WR-V）追加 ADV Edition 特仕版，透過專屬外觀內裝配備強化粗獷越野氣勢，當地開價 152.9 萬盧比（約台幣 53 萬元），以實惠價格提供一個更具戶外風格的入門 SUV 選擇。自由時報汽車頻道 ・ 14 小時前
車庫藏豪車「Bugatti」 太子集團蒐齊「四大神獸」
太子集團遭檢方扣押的不法所得中，竟藏有26輛總價值高達4億7千多萬元的豪車，引起各界關注。其中最為矚目的是台灣僅有一輛、價值約2億元的白色「山豬王」Bugatti超跑。太子集團不僅擁有這輛超跑之王，還蒐集齊全法拉利、麥拉倫P1及保時捷918等「三大神車」，展現其奢華生活風格。汽車專家指出，這些被查扣的名車均為限量款式，具有極高的收藏及保值價值。TVBS新聞網 ・ 16 小時前
2025年11月新車預告：Hyundai Inster預告發表、Mitsubishi XForce 國產休旅登場，Luxgen n5即將亮相、KYMCO 油電新車年底前哨戰開打！
時序進入11月，2025年正式進入最後衝刺階段。本月份的台灣車市焦點集中在競爭最激烈的 CUV 跨界休旅級距，由確定發表的Hyundai Inster純電小休旅，對上即將展開預售的Mitsubishi XForce國產新戰力。此外，先前鴻海在法說會確認Model B的量產型Luxgen n5第四季登場，有望在11月中旬的鴻海科技日正式現身，以及KYMCO預告將在米蘭車展發表的全新油電速克達，都讓11月的車壇值得期待！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
桃園捷運綠線列車測試範圍擴大 北段五站直通機場捷運！
[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導桃園捷運綠線建設持續傳出捷報，在張善政市長帶領的捷運團隊積極推動下，今（114年11月4日）日正式宣布，綠線列車進一步擴大...FTNN新聞網 ・ 1 天前
平價系Toyota為何賣起千萬豪車？新品牌Century能挑戰奢侈金字塔？
過去以平價車見長的豐田，為什麼要打造出在中國市場喊價可達1600萬台幣的超高級車？天下雜誌 ・ 1 天前
72 萬元起！CMC 新推 J SPACE 8 座旗艦型
CMC正式推出搭載LEVEL 2 ADAS先進駕駛輔助系統的J SPACE 8人座旗艦型，挑戰市場最親民的8人座價格，建議售價72萬元，若搭配貨物稅減徵最高10萬優惠，更僅需62萬元。2GameSome ・ 1 天前
桃園捷運綠線北段5站區間 展開動態測試
[NOWnews今日新聞]桃園捷運綠線建設持續傳出捷報，捷運工程局宣布，綠線列車進一步擴大測試範圍，從原先今年7月中旬的G13(南竹中正北)站至G14(蘆竹中正北)站2個高架車站區間，再延伸至G15b...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
Lexus 熱門豪華休旅 NX 粗獷氣勢升級！化身戶外露營車投奔大自然
2025 年 SEMA 汽車零配件展已在今（11/5）日盛大開幕，帶來許多精彩可期的改裝作品，其中日本知名汽車內裝供應商 Hayashi Telempu 也精心打造一輛客製化 NX，結合 Lexus 精緻設計及戶外元素，為日系豪華休旅開創出全新價值。自由時報汽車頻道 ・ 15 小時前
Maserati攜手Alfa Romeo打造全新工藝殿堂：BOTTEGAFUORISERIE
Written by: Bear熱情與專業知識結合在一起，共同創造出非凡的作品。義式先鋒代表Maserati創立110週年以來，在汽車造車工藝的旅途中與時代並行，持續為收藏家們打造獨一無二的藝術品，在4月正式發表成立Officine Fuoriserie全新創作工坊後，今日於義大利的汽車谷(Motor Valley)，誕生了一座全新的汽車工藝殿堂：BOTTEGAFUORISERIE。CarStuff 人車事 ・ 1 天前
酷炫個性外型到位！但 Aeontek Coopop 01 會是通勤代步的好選擇嗎？
定位為微型電動車的Aeontek宏佳騰Coopop 01，除了依規可提供免駕照、14歲以上族群騎乘以外，更擁有了一副創新與個性的造型，是否能吸引到更多族群使用？又該如何與單車甚至電動滑板車區隔？這一次是的試駕，其實也同時可以針對微型電動車的市場深入思考。2GameSome ・ 17 小時前
Honda二輪11月指定車款享48期0頭款0利率！Rebel 500、Rebel 1100購車再送馬鞍包套組
Honda Taiwan致力於提供卓越的產品與服務，讓每一位騎士都能在多樣化的產品線中，找到專屬於自己的騎乘樂趣，於11月推出多項購車優惠專案，無論是帥氣有型STREET車系到壯闊冒險的ADVENTURE車系，指定車款，皆可享48期的零利率優惠，以最輕鬆的方式，即刻跨上心儀的Honda夢想車款，享受暢快的騎乘樂趣。同時針對搭載全新科技的CB650R E-Clutch、CBR650R E-Clutch以及經典美式巡航Rebel車系，更推出限時加碼好禮。Zeek玩家誌 ・ 12 小時前
進擊國產小型SUV市場 中華三菱XForce預售啟動
●外觀採Mitsubishi最新Dynamic Shield設計語彙 ●頂規標配10.25吋數位儀錶+12.3 […]車訊網 ・ 1 天前
2025 日本移動展巡禮｜Honda CR-V e:HEV 重返日本市場，台灣明年國產有望？
在 2025 日本移動展現場中，Honda 展區除了一字排開、話題性十足的概念車以及 Prelude 以外，現場其實有一輛對台灣市場相對重要的車款默默在角落演示，那便是不久前才剛確認重新返回日本市場投放的 Honda CR-V e:HEV，本車預定在日本冬季開賣，並且現場展出的，是 RS Black Edition 車型，而國內也已經有測試車現蹤，以目前態勢研判，應會於明年正式發表上市。GOCHOICE購車趣 ・ 21 小時前
孩子的專屬自駕座駕 Toyota Kids Mobi讓未來上學更自主
在2025年日本移動展（Japan Mobility Show）上，Toyota展示了一系列未來感十足的概念產品，而其中最吸睛的，莫過於名為「Kids Mobi」的自動駕駛電動車。這款專為兒童設計的迷你泡泡車，不僅外型如動畫角色般討喜，更標榜安全、AI輔助與全自動駕駛功能，挑戰傳統學童接送方式的想像，也引發對兒童交通安全與科技自主的未來討論。Kids Mobi是一輛具有自動駕駛功能的概念車款，挑戰傳統學童接送方式的想像。Kids Mobi外型圓潤，車身如同玩具一般，配備封閉式車輪、會變換表情的LED「眼睛」與耳朵造型的感測器，整體彷彿一個會動的卡通角色。車頂透明罩可以向上掀起，露出內部專為身高130公分以下兒童設計的單人座艙。小朋友一旦進入車內，車門自動關閉，名為「UX Friend」的AI助手便會啟動，不僅負責對話娛樂，也協助整趟乘車過程。這款車明確針對孩子「想要自由移動」的需求而設計，Toyota表示：「不只是大人想要開車與獨立時間，孩子們也渴望移動自由，有屬於自己的『夥伴』。」Kids Mobi就是為了滿足這個心理與實際需求而生的產品雛形。 Kids Mobi主要依靠自動駕駛技術Carture 車勢文化 ・ 1 天前
Kia 1-10月銷售突破8,600台，逆勢成長再創歷史新高紀錄！
Kia總代理台灣森那美起亞在台深耕邁入第十一年，不僅為台灣消費者帶來新世代的產品陣容，更積極佈建及升級全台服務網絡。近期台灣森那美起亞更榮獲有商界奧斯卡獎之稱、由中華民國全國商業總會所頒發之第79屆金商獎「優秀外商」的殊榮(註1)，這不僅是Kia總代理台灣森那美起亞繼2017年首獲此獎後，第二度獲得此殊榮，更是今年唯一獲得此殊榮的汽車品牌！ 同時，Kia在台銷售也傳來捷報，Kia全車系在10月份創下842台的領牌數，不僅較去年同期成長近14%(註2)；今年1-10月更以累計8,606台的銷售佳績，在今年1-10月總市場累計衰退約13%的大環境下，成為少數維持逆勢正成長的汽車品牌之一，並再創歷史…CarFun玩車誌 ・ 14 小時前
不僅樣貌煥新！新年式Toyota Corolla GR家族給你堪比改款的戰力升級
Written by: BearToyota Corolla自1966年問世以來，一直都是Toyota品牌的基礎「打底」車款，最初發售時正值日本經濟高速成長期，擁有自己的車輛對於當時的年輕人來說象徵著身份與地位，而Toyota Corolla從那時起，就是年輕人購車的首選，至今也都是如此。所以，在不同時期不同世代中，Toyota多會針對年輕人的喜好，在Corolla車系中所有不同車款中推出一些具運動感的版本，但大多是針對外觀的升級居多。CarStuff 人車事 ・ 1 天前