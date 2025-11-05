疑車速過快！台74線轎車悚撞工程車 幸好工人未在車上

台中台74線發生驚險車禍。（圖／翻攝自THREADS）





台中台74線發生驚險車禍，一輛休旅車疑似車速過快，撞上停放在內線道的工程車，休旅車車頭全毀，幸好當時工程車上沒有人，沒有造成傷亡，詳細肇禍原因仍有待調查釐清。

夜色中，一台黑色休旅車停在橋面上，周圍用三角錐團團圍住。車頭部分，引擎蓋被掀起，零件全都裸露在外，車門都被擠壓到外翻，整台車近乎全毀，現場一片狼藉。

另一旁，工程車也因為強大撞擊力道，整台橫在路中央，其他車輛只能紛紛繞道而行。

驚險車禍意外，發生在11/5台中台74線，東向往太平13.5公里處，當時道路內側工程車正在進行施工，沒想到休旅車疑似因為車速過快，直直衝撞上工程車。警方獲報後趕緊到場，所幸當時工程車上並沒有工人，否則要是被撞上，後果不堪設想。

而肇事的休旅車駕駛，意識清楚，身體有擦撞傷，被送往醫院治療，警方後續針對駕駛實施酒測，確定沒有酒駕。至於詳細肇事原因還有待警方調查釐清。

