疑軍人「把賴清德當靶心」開槍！四叉貓幫備份：留言不到5分鐘被封鎖

記者楊士誼／台北報導

有疑似軍人的網友將總統賴清德的名字寫在靶心上開槍，四叉貓也PO圖備份。（圖／翻攝自四叉貓threads）

網紅四叉貓今（6）日發文指出，有一網友PO文貼出手繪標靶，並把總統賴清德畫在靶心，更發文稱「第一槍就中靶心了，爽！」四叉貓也表示，他留言問問，不到五分鐘就被封鎖，只好再發一篇文記錄一下。也有網友在留言區指出，該發文者的帳號疑似是其手機號碼，帳戶名更疑似用自己的名字，也被發現已經鎖住帳號。

該名網友去年7月26日在threads上標註「大罷免大失敗」，並po出手繪的靶子，帶有十字的靶心上赫然寫著總統賴清德的名字，從靶心向外更可依序見到民進黨立院黨團總召柯建銘、立委王義川、副總統蕭美琴、立委邱議瑩的名字，再向外更寫上立委黃捷、郭昱晴、林俊憲、王美惠，前立委高嘉瑜以及嘉義市長黃敏惠的名字。該網友更在貼文寫下「今天換了新靶，第一槍就中靶心了，爽！」

四叉貓也PO出留言截圖，當中寫道「職業軍人可以把總統的名字寫在靶心嗎？我先幫忙備份一下」，他並表示，自己就留言問問，結果不到五分鐘被封鎖，只好再發一篇文記錄一下。而網友也紛紛在留言區指出，該網友疑似「個資裸奔」，不僅帳號名可能用其本名，連帳號都神似手機號碼，此外個人檔案上更寫下「國防大學理工學院」、「陸軍官校」等。而該網友帳號也已改為不公開，軍校等在個人檔案的文字也已消失。

