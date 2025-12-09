疑轉彎切西瓜 駕駛自撞庇護島、車輛慘翻路中間
台南市北區8日晚間發生一起自撞翻車事故。一輛白色轎車不明原因翻覆在路中央，四輪朝天，嚇壞路過民眾。所幸駕駛並無酒精反應，初步研判疑似轉彎不慎，撞上庇護島造成翻覆。
事發地點位於和緯路二段與西門路口。當時民眾經過，看到車輛側翻，驚訝直呼並立刻通報警方。事故現場就在一家喜宴會館前方，而車頭正對的位置就是行人庇護島。
警方調查，駕駛於晚間九點多從和緯路二段左轉西門路時，疑似切西瓜式大角度轉彎，導致直接撞上中央庇護島後翻覆。員警到場對駕駛進行酒測，並無酒精反應，確切肇事原因仍待進一步釐清。
警方提醒，轉彎時應依照標線行駛，避免貪快或大幅度切彎，不僅可能危及行人安全，也容易在遇到庇護島或分隔島時發生意外，造成自身傷害。
