疑轉彎切西瓜 駕駛自撞庇護島、車輛慘翻路中間

彰化縣 / 綜合報導 6日下午彰化鹿港中山路，發生一起驚險車禍，一輛銀色休旅車開著開著，突然整輛衝進一旁大樓騎樓，一連撞倒5輛停在路邊的機車，一片凌亂，幸好沒有人員傷亡。而警方接獲報案到場，駕駛沒有酒駕，疑似是因為頭暈不適才肇事。一輛銀色休旅車從左邊衝了進來，撞上停在路邊停車格的機車和單車，直接把兩輛車捲入車底後，又直直往前衝過去，機車被撞得東倒西歪一片凌亂，更驚險的是休旅車衝過來以前，才有民眾帶著兩位孩子走在馬路邊，剛經過事發地點，下一秒，休旅車就撞了進來，幸好當時休旅車偏移撞進騎樓的柱子，沒有撞上走在前方的行人。民眾說：「(像)招牌掉下來那種聲音。」民眾VS.記者說：「大物件(鏗鏗鏘鏘那樣)。」這是發生在6日下午將近1點，彰化鹿港鎮中山路上，回到現場，地上刮出長長刮痕，騎樓邊的鐵箱也被撞到整個凹陷變形，而這裡是一間早餐店，幸好當時店家休息，沒有顧客在用餐。鹿港警分局鹿港所副所長陳榮彬說：「現場無人員傷亡，該員酒測值為零。」肇事的是66歲蒲姓男子，警方到場實施酒測，駕駛沒有酒駕，疑似因為身體不舒服頭暈肇事，造成5輛停在路邊的機車受損，其中1輛受損嚴重，其他4輛多是車殼、後照鏡受損，事發時猛烈撞進騎樓的畫面實在很驚險，幸好沒有人員傷亡。 原始連結

華視影音 ・ 21 小時前 ・ 發起對話