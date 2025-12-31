疑轉彎沒注意 泵浦車撞倒路名標示牌駕駛跑了 花3千修復

花蓮吉安鄉近日發生一起泵浦車撞倒路名標示牌事件，引起民眾關注。該泵浦車在吉祥二街與吉祥四街路口左轉時，疑似因轉彎角度未掌握好，車尾不慎撞倒路旁的路名標示牌。雖然當時副駕駛有察覺異狀並回頭查看數次，但駕駛卻未停車查看，直接駛離現場。所幸肇事駕駛當天主動聯繫吉安鄉公所，承擔修復責任，花費約3000元請廠商將標示牌修復完成。

被撞倒的路牌標示牌嚴重變形，幾乎倒在地上。(圖／翻攝 Facebook 余震華 ）

事發當時，泵浦車從小路開出，等待車輛通過後準備左轉，突然車尾疑似擦撞到路旁物體。雖然副駕駛座的乘客立刻回頭查看，甚至連續看了好幾眼，但駕駛並未停車，反而踩油門離開現場。被撞的路名標示牌嚴重變形，金屬立桿幾乎倒在地上，孤單躺在路邊。吉安鄉公所建設課長吳印浴表示，公所的求償有兩種方式，一是要求對方把損壞的公共設施復原，二是要求對方賠償。吳印浴強調，公所的主要目的是要確保公共設施能夠恢復原狀。

廣告 廣告

事發當天，肇事駕駛主動致電吉安鄉公所，表明願意承擔修復責任，因此公所並未報警處理此事。駕駛隨後請廠商到場維修，修繕費用約3000元，目前標示牌已經復原完成。這起事件提醒大型車輛駕駛，在行經狹小路口轉彎時，務必注意車身周圍環境，避免公共設施無端遭受損壞。

更多 TVBS 報導

地震震到回不了家 玄關抽屜開「門卡死」

板橋男遇電梯維修員伸援手 手動操控慢速搭回20樓住家

糗了… 開1700萬賓利賞夕陽 慘困觀夕沙灘7hrs 維修費曝

騎Ubike疑未待轉！ 小學生刮花千萬法拉利 家長恐代賠12萬

