疑轉彎車未禮讓直行車！害計程車失控「冒火花」連撞11車

記者莊淇鈞／新北報導

車禍事故現場情形。（圖／翻攝畫面）

新北中和區橋和路與永和路口，昨天（30日）深夜11時許，1輛由25歲黃姓男子騎乘的機車，準備沿橋和路左轉往永和路方向，疑似未禮讓橋和路往永和直行方向61歲翁姓男子駕駛的計程車，因此發生碰撞事故，造成計程車失控連撞路旁停車格內的汽、機車，包含黃男的機車共計11部，所幸並未造成重大傷亡，黃、翁2人經警方檢測均未酒駕及毒駕，詳細肇事原因仍有待後續警方調查釐清。

計程車撞擊機車瞬間。（圖／翻攝畫面）

據了解，昨天深夜11時許，翁男駕駛計程車沿著中和區橋和路往永和方向行駛，當車輛行經永和路口時，剛好遇到準備左轉進入永和路的黃男騎乘的機車。疑似黃男未禮讓直行車，雙方在路口發生碰撞，計程車隨即失控衝往路旁，連撞路旁停車格內的汽車與機車，包含黃男的機車，共計撞了11輛汽、機車，過程中還因為黃男的機車卡著計程車與地面磨擦出不少火花。

計程車撞擊機車後失控過程中產生火花。（圖／翻攝畫面）

消防救護獲報到場後，將多處擦挫傷的黃男送醫，經醫院救治已無大礙，計程車駕駛翁男則未受傷，警方到場後對翁、黃2人檢測後，確認2人均未酒駕及毒駕，隨後在現場進行採證並完成現場圖繪製，相關肇責及事故發生原因還待警方後續調查釐清。

