疑轉談地下情！林襄突曬後座照「好容易暈車」 網點名馬傑森：開慢一點

娛樂中心／綜合報導

林襄被拍與馬傑森街頭牽手。（圖／翻攝自臉書）

啦啦隊女神林襄3年前被拍到熱戀職棒選手馬傑森，後來一度傳出分手，不過今（10日）卻遭到週刊直擊牽手的甜蜜畫面，疑似從未分開，而是轉談地下戀情，引發外界熱議，在這敏感時機點，林襄又剛好PO「坐後座容易暈車」的貼文，讓網友歪樓點名馬傑森：「開慢一點」。

今（10日）《鏡週刊》曝光林襄十指緊扣馬傑森，在街頭散步的畫面，立刻引來眾人猜測「沒情變」，而再度引起話題的是，林襄今日下午正好曬出坐在汽車後座的照片，抱怨喊道「好容易暈車啊啊啊」，雖然是分享福岡遊玩的點滴，不過網友見狀也猛虧「傑森牽著就不暈了」、「請馬先生開車要穩重」、「坐馬車是蠻容易暈的」。

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針對眾人的揣測，林襄經紀人強調不過度干涉私人生活，「希望外界能給予當事人一些空間」，呼籲大家多支持林襄的工作表現，既沒承認也未否認，回應相當曖昧，事實上，林襄與馬傑森的互動從未斷過，之前馬傑森敲出職棒生涯首轟，林襄也親自送上祝福，如今被拍到約會畫面，讓外界認為這段「姐弟戀」感情回溫。

林襄發文讓網友歪樓。（圖／翻攝自臉書）

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