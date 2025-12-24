疑追討百萬債務砍前老闆！ 張嫌兩年前任職鍍膜廠

台中市 / 綜合報導

為什麼嫌犯要拿利器傷害前老闆？據了解，前老闆陳姓男子經營汽車鍍膜工廠，嫌犯曾經是工廠員工，但兩年前他就和老闆疑似為了近百萬的債務糾紛，憤而而離職，沒想到之後，他多次跑回來工廠找老闆理論，在討債過程起衝突，憤而行凶，附近民眾也透露，常看到嫌犯跑來和老闆發生爭執，而鍍膜工廠疑似多次被嫌犯騷擾，已經很長一段時間沒有生意上門。

記者VS.嫌犯說：「為什麼要砍人，，他有欠你錢嗎。」警方把張姓嫌犯帶回警局偵訊，嫌犯低著頭不發一語，警方初步調查，被砍傷的陳姓男子和張姓嫌犯，疑似為了債務糾紛，多次發生衝突。

豐原分局偵查隊長洪緯儒說：「他的行凶的工具是一把水果刀，行凶之後就沿線逃亡，在路上就把作案工具拋棄。」鄰居透露，陳姓男子是汽車鍍膜工廠老闆，嫌犯曾經是工廠員工，但後來和老闆發生近百萬債務糾紛離職，而嫌犯離職後，還多次上門討債，鄰居說：「洗車和鍍膜，很多人(鬧事)啦，我有聽說，說是前員工做的，前兩年就聽說有糾紛了，來好幾次了。」

實際來到鍍膜工廠，裏頭擺著各種生財工具，但附近民眾說，工廠已經很久沒有生意了，是否因為嫌犯多次上門要債發生衝突，導致鍍膜廠經營不下去？至於嫌犯在這裡工作了多久？為什麼發生債務糾紛？離職後跟老闆發生過幾次衝突？警方還在釐清，而被砍重傷的陳姓男子，和父親租屋共同居住三年多，鄰居都說父親待人親切，男子則比較少互動，如今發生流血衝突，鄰居議論紛紛。

