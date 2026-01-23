疑逆光看不到！ 雲林2車左轉 險撞斑馬線「母嬰」

2部車左轉時疑似逆光沒看見斑馬線上有婦人推著娃娃車，差點就撞到。（圖／東森新聞）



開車真的要眼觀四面、耳聽八方。20日下午4點多，雲林斗六西平路與明德北路路口，2部車左轉時，疑似逆光，沒看見斑馬線上有婦人推著娃娃車，差點就撞到。

看見綠燈兩部車同時左轉，到了斑馬線前，逆光刺眼遮擋視線，前方的銀車突然將車速放慢停下，駕駛往前開才看見，原來是有一名媽媽推著嬰兒車要帶孩子過馬路。

事發就在20日下午4點多，雲林斗六西平路與明德北路路口，2名駕駛開車左轉，疑似受到逆光影響視線，沒注意到斑馬線上，有一名婦女推著娃娃車過馬路，幸好銀車駕駛反應快停下，否則就撞上，後車駕駛也將影片PO網發文，引發網友討論，有人認為駕駛受到逆光影響，沒及時看見行人並非故意，但也有人說，開車就是要小心謹慎，眼觀四面耳聽八方，有突發情況才能及時反應。

更多東森新聞報導

獨家／駕駛不知前車撞到斑馬線上行人 「繞過去」輾到奪命

路上斑馬線多「3條線」是什麼？ 交通部解答了

卡哇伊！ 台中「史努比」紅綠燈 陪你過馬路

