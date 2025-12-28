疑遇強震+連日大雨！新北平溪山區嚴重坍方 巨石崩落畫面曝、雙向封閉

社會中心／黃國誠 吳培嘉 台北報導北捷中山站「誠品南西店」發生隨機攻擊，不少民眾在悼念牆緬懷死者，沒想到，竟然有人揚言犯案！有民眾發現，一張用英文寫著「接下來幾天，我還會殺更多人」的恐嚇字條，警方已經展開追查，另外，針對罹難者王姓銀行員，兆豐金總經理受訪強調，行員表現傑出同仁都很不捨，盼他能夠在天上做天使。隨機攻擊事件後，誠品百貨南西店前，設置悼念牆，不少民眾前來留言，緬懷死者，但就在25日耶誕節這天晚上，驚見一張恐嚇字條。用英文寫下「I will kill more people in the next few days」，意思是接下來幾天我還會殺更多的人，民眾發現後不敢大意，立刻交到警方手上。目擊民眾表示「我們的朋友看到牆上有人，貼了這個東西，看起來滿可怕的，好像說要再次，I will kill more people，我們也是覺得說，當然不希望那樣的事再次發生。」警方已採集字條指紋 過濾監視器畫面比對留言者身份中（圖／民視新聞）根據了解這張紙條，在25日晚間8點38分，被民眾發現，揚言殺人，警方已採集指紋，排除發現民眾的指紋，進行鑑定，同時也透過現場監視器，進行過濾比對。民眾表示「大家都來關心這個事件，我覺得他這樣寫下來，會讓大家更恐慌。」民眾表示「以最高風險為評估吧，就算他是惡作劇，還是要認真看待。」郭男網路恐嚇貼文遭檢方聲押 法官裁三萬交保檢不服提抗告（圖／民視新聞）網路上恐嚇言論不只一樁，20日一篇「期許未來還會有路上隨機砍人，鄭捷精神需要你們來傳承」貼文，警方火速逮捕，33歲郭姓生產設備技術員，聲押後法官卻裁定三萬交保，檢方不服提出抗告。而游姓男子耶誕節前夕，張貼「我要趕進度了，人死的不夠多」，遭調查局逮捕，十萬交保後，檢方火速起訴，案發至今，網路已出現88則恐嚇言論，其中有13人遭逮，5人被羈押，而案發當天，下班後在誠品逛街，卻在四樓碰上張文，不幸遇難的37歲王姓銀行行員，同事滿是不捨。兆豐金控總經理張傳章表示「一個很傑出的行員很不捨，也希望他能夠在天上當天使。」這回直接在案發地點，出現恐嚇字條，警方繃緊神經加強戒備。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：悼念牆驚見「要殺更多人」恐嚇紙條 警查影像追留言者 更多民視新聞報導中山商圈悼念牆驚見恐嚇紙條！用英文寫「將殺更多人」張文父母下跪道歉！律師稱「匯錢給孩很正常」 籲別再追殺：他們剛死兒子稱北捷「人死的不夠多」恐嚇EMBA同學 46歲男遭桃檢起訴

