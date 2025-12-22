疑遇金髮外國美女「國旗詐騙」 江和樹：侮辱性極強

民眾黨台中市議員江和樹22日在臉書發文，透露自己在服務處遇到一位拿著中華民國國旗換取旅遊經費的金髮外籍女子，自己因深受感動而掏錢協助圓夢。但許多網友提醒，這疑似是詐騙，江和樹對此除直呼「侮辱性極強」，也表示已經報警。

江和樹22日在臉書發文表示，自己剛忙完回到服務處值勤，就來了位外國朋友，期間最讓自己驚喜的，是對方手上拿著中華民國國旗，並面帶微笑的向自己走來，害自己自豪了一下、以為紅到國外，「對我感到崇拜想與我拍照留念，和樹有機會能有國際交流服務的機會」。

廣告 廣告

江和樹指出，該名外籍人士是來旅遊的，且是位聾啞人士，拿著國旗來換取旅遊經費，看到她這份奮發向上努力的精神，自己被深深感動，於是掏出了自己的新台幣替她圓夢。然而，許多網友在江和樹的貼文留言提醒「這詐騙好幾年了」、「被詐騙了還不知道」、「這類詐騙已經很長時間了」、「這都詐騙的」。

對此，江和樹也在留言區回覆，自己第一時間真的沒想這麼多，看到對方是個聾啞人士，就掏錢幫忙圓夢，也拍照留下紀念。他除直呼，「傷害性不大，侮辱性極強」，也提醒，在街頭若遇到外籍人士拿著國旗或卡片宣傳，自己是聾啞人士並要求捐款或購買以換取旅費，請務必提高警覺，並稱已經報警。

【看原文連結】