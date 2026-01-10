疑遇黑冰釀禍！南韓高速公路同路段清晨連環撞 4起事故釀5死

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

南韓忠清南道瑞山－盈德高速公路南尚州交流道，10日清晨接連發生多起重大車禍。同一路段在短短一小時內至少發生4起事故，累計涉及約30輛車，截至當地時間上午11時，已造成5人死亡，多人受傷，部分路段一度封閉。

南韓忠清南道瑞山，盈德高速公路南尚州交流道，10日清晨接連發生多起重大車禍。（示意圖／Unsplash）

根據中央日報（Korea JoongAng Daily）報導，首起事故發生於清晨6時10分左右，尚州路段往盈德方向一處立體交叉路口附近，一輛9.5噸卡車為閃避前方突然停下的車輛，失控撞上護欄後翻落路面下方，卡車司機當場身亡。隨後，卡車後方再發生7輛車追撞事故，造成7人受傷。

廣告 廣告

約25分鐘後的6時35分，一輛休旅車與卡車發生碰撞，車輛隨即撞上護欄並起火燃燒。7時2分，同一交流道往清州方向再度發生9車連環相撞事故，起因為一輛轎車未及減速，直接追撞前方拖車，導致轎車上4人全數罹難，另有1人受傷。

警方初步研判，多起事故可能與「黑冰」有關。所謂黑冰，是指雨水或融雪在低溫下於路面結成透明薄冰，因不易察覺而極具危險性。相關單位已加強事故路段巡查，並提醒用路人清晨及低溫時段行車務必放慢速度，以降低風險。

更多FTNN新聞網報導

警方認錯死者！英國車禍釀烏龍 家屬哀悼3週才知「兒子還活著」

K-beauty熱潮擋不住！躍升南韓國家級產業 擠下法國登全球第二大美妝出口國

南韓第一艘潛艦「張保皋號」功成身退！服役34年零事故 創海軍多項傳奇紀錄

