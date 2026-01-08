疑違反醫材管理法! 網紅蕭伊團購"南韓美容儀"惹議

生活中心／綜合報導

網紅Joeman的緋聞女友蕭伊，在網路開啟團購韓國的美容儀，還自拍影片強調，搭配化妝品使用，能夠消除水腫、法令紋，拉提皮膚等功效，疑似違反醫療器材管理法。民視獨家掌握，北市衛生局證實已接獲民眾檢舉，後續將前往產品公司確認，是否有符合相關醫材輸入許可。

網紅蕭伊：「韓國女生人手一台的居家美容儀，真的超級多韓星在使用，水光、飽滿、輪廓、毛孔，全方面都能做到。」IG擁有22萬粉絲，Joeman的緋聞女友蕭伊，一分鐘開箱影片介紹，連南韓女星張員瑛都大推的多功能美容儀，看準愛美商機，週四開始在網路上開團購。

Joeman緋聞女友蕭伊開「南韓美容儀」團購 藥師脆留言痛批「已觸法」

藥師質疑蕭伊團購美容儀違法伊材法。（圖／11.sns Threads）

網紅蕭伊：「如果今天你的法令紋，感覺比較明顯的時候，使用這個飽滿模式，可以針對眼周跟法令紋的地方加強。聲稱搭配化妝品使用，能夠消水腫、去法令紋，甚至有拉提皮膚等功效，社群上連發好幾篇文章宣傳，但有藥師在Threads留言痛批，你知道團購，美容儀是違法的嗎？疑似違反醫療器材管理法，引發網路熱議！民眾：「我覺得有點含糊耶，因為覺得法律的條款，也沒有特別講得很清楚說，這樣子算不算是，稱為有(醫美)療效。」民眾：「感覺不安全，說的都很好，到底她們是不是事先，已經都做醫美了。」民眾：「等於是侵入性的(產品)，我覺得對健康，我可能會有影響，我不會亂買。」有人覺得無傷大雅，但也有人提心吊膽，但就怕產品牽涉相關醫美行為，不敢亂買，民視新聞獨家掌握，目前北市衛生局已經接獲檢舉。

Joeman緋聞女友蕭伊開「南韓美容儀」團購 藥師脆留言痛批「已觸法」

"南韓美容儀"代理商強調非醫療儀器。（圖／台灣愛普兒有限公司）

北市衛生局食藥科長林冠蓁：「昨天(1/7)確實是有收到民眾，有檢舉說網紅她本身沒有醫療許可證，有平台在販賣(美容儀)，民眾陳情的相關資訊還不夠，就是資訊還不足，所以我們沒有辦法請食藥署來認定，這一個產品是不是屬於醫療器材。」實際查詢台灣代理商官網，業者強調為一般居家美容產品，也查無醫材輸入許可證明，後續北市衛生局將前往了解，以保障民眾權益！





