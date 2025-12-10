疑違規搶快！ 北市敦化南.和平東路口1小時連4撞

台北市 / 綜合報導

台北市大安區敦化南路二段與和平東路三段交叉路口，8日傍晚下班時段，短短1小時內就發生4起車禍！警方分析，幾乎都是違規搶快造成，因為這路口相當大，一旦轉彎沒有禮讓或是快車道併入慢車道時沒有多加留意，就有可能肇禍。

車輛在路口依序排隊，有的車要直行有的要右轉，先是有轎車撞公車，不到5分鐘，又有兩車相撞力道還不小，沒想到警方還沒處理完，另一頭又有事故發生，讓民眾看傻了眼，所有的車輛等到綠燈抓時間通過。

這幾件車禍，全都發生在8日晚間，台北市大安區和平東路三段以及敦化南路二段交叉口，記者李采臻說：「實際回到事發地點，路口相當地大，快車道就夾在慢車道的中間，如果你想要轉彎，或者是切換車道的話，可得先禮讓，暫停在路中間，否則就有可能肇禍。」

8日晚間5點37分，先是轎車駕駛疑似沒有先駛入最外側車道，右側車身跟公車碰撞，接著又發生2起沒有禮讓撞直行車的車禍，之後再發生機車轎車相撞的3車事故，全發生在1個小時內。

警方研判因為道路寬敞，車速一旦過快就會反應不及，再加上變換車道或是轉彎沒有禮讓就可能肇禍，所幸這接連4起車禍，駕駛人都沒有重傷，否則上下班尖峰時段人多車流多後果不堪設想。

